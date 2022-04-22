Tunus'taki Maarif Vakfı Okulu'nun öğrencileri Türkiye Büyükelçiliğini ziyaret etti - Son Dakika
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Tunus'taki Maarif Vakfı Okulu'nun öğrencileri Türkiye Büyükelçiliğini ziyaret etti

22.04.2022 16:36
Tunus'taki Maarif Vakfı Okulu'nun öğrencileri Türkiye Büyükelçiliğini ziyaret etti

Tunus'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında Tunus Maarif Vakfı (TMV) öğrencileri Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliğine ziyaret gerçekleştirdi.

Tunus'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında Tunus Maarif Vakfı (TMV) öğrencileri Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliğine ziyaret gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Çağlar Fahri Çakıralp, öğretmen ve ilkokul öğrencilerinden oluşan TMV Okulu heyetini makamında kabul etti.

Öğrencilerin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Çakıralp, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus'taki Maarif Vakfı Okulu'nun öğrencileri Türkiye Büyükelçiliğini ziyaret etti - Son Dakika


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