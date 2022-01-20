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Tunus'taki Nahda Hareketi: 14 Ocak'taki protestolara katılan göstericinin ölümü şeffafça soruşturulmalı - Son Dakika

Tunus'taki Nahda Hareketi: 14 Ocak'taki protestolara katılan göstericinin ölümü şeffafça soruşturulmalı

20.01.2022 16:26
Tunus'taki Nahda Hareketi: 14 Ocak'taki protestolara katılan göstericinin ölümü şeffafça soruşturulmalı

Tunus'taki Nahda Hareketi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in "olağanüstü" kararlarına karşı düzenlenen gösterilere katılan bir eylemcinin hayatını kaybetmesiyle ilgili "şeffaf soruşturma" yürütülmesi çağrısında bulundu.

Tunus'taki Nahda Hareketi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in "olağanüstü" kararlarına karşı düzenlenen gösterilere katılan bir eylemcinin hayatını kaybetmesiyle ilgili "şeffaf soruşturma" yürütülmesi çağrısında bulundu.

Nahda Hareketi, başkent Tunus'ta 14 Ocak'ta düzenlenen protestolarda yer alan Rıza Buziyan'ın ölümüyle ilgili basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Nahda Hareketi Sözcüsü İmad el-Hamiri, "Gösteride yaralanan 59 yaşındaki Rıza Buziyan, kaldırıldığı hastanede 5 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybetti. Buziyan, uğradığı şiddetin yol açtığı beyin kanaması sonucu öldü." ifadelerini kullandı.

Buziyan'ın ailesinin gösteri gününden sonra kendisinden haber alamadığını belirten Hamiri, ölümle ilgili bilgi verecek tek yetkili makamın Adli Tıp Kurumu olduğunu kaydetti.

"Bu suça ortak olan herkesten hesap sorulmalı"

Gerçeğin her yönüyle ortaya çıkarılması için hukuki olarak mücadeleye devam edeceklerini vurgulayan Hamiri, "Bu suça ortak olan herkesten hesap sorulmalı, soruşturma sürecinin şeffaf bir şekilde yürütülmesini talep ediyoruz." dedi.

Hamiri, güvenlik güçlerinin siyasi tartışmalara dahil edilmesinin tehlikelerine dikkat çekerek, "Göstericilere uygulanan şiddetten 25 Temmuz'dan bu yana iktidarda olan yönetim sorumludur." diye konuştu.

? Soruşturma başlatıldı

Darbeye Karşı Vatandaşlar Girişiminden dün yapılan açıklamada, 14 Ocak'taki gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu yaralanan bir göstericinin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Tunus Asliye Hukuk Mahkemesi Bilgi ve İletişim Bürosu da olaya ilişkin açıklamasında şu bilgilere yer vermişti:

"Başkent Tunus'un merkezinde, 14 Ocak Cuma günü vücudunda herhangi bir şiddet belirtisi olmayan ve baygın halde bulunan şahısın ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor. Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan incelemede, merhumun vücudunda gözle görülür herhangi bir şiddet belirtisi olmadığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında ceset otopsi için Adli Tıp Kurumuna sevk edildi."

? 14 Ocak gösterisi

Tunuslu muhalifler, 2011'deki devrimin yıl dönümü olan 14 Ocak'ta düzenledikleri gösterilerle, Cumhurbaşkanı Said'in parlamentonun çalışmalarını dondurduğu ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdığı "olağanüstü" kararlarını protesto etmişti.

Başkentin merkezinde yer alan Habib Burgiba Caddesi'ne girmeye çalışan göstericilere, güvenlik güçleri tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahale etmiş, onlarca gösterici de gözaltına alınmıştı. Gözaltındakilerden çoğu daha sonra serbest bırakılırken 6 gösterici ise tutuklanmıştı.

Tunus'taki Nahda Hareketi: 14 Ocak'taki protestolara katılan göstericinin ölümü şeffafça soruşturulmalı
Tunus'taki Nahda Hareketi: 14 Ocak'taki protestolara katılan göstericinin ölümü şeffafça soruşturulmalı
Tunus'taki Nahda Hareketi: 14 Ocak'taki protestolara katılan göstericinin ölümü şeffafça soruşturulmalı
Tunus'taki Nahda Hareketi: 14 Ocak'taki protestolara katılan göstericinin ölümü şeffafça soruşturulmalı

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cumhurbaşkanı, Adli Tıp, Tunus, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus'taki Nahda Hareketi: 14 Ocak'taki protestolara katılan göstericinin ölümü şeffafça soruşturulmalı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tunus'taki Nahda Hareketi: 14 Ocak'taki protestolara katılan göstericinin ölümü şeffafça soruşturulmalı - Son Dakika
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