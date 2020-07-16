Tunus'taki Nahda Hareketi, bakanlarının istifa eden başbakan tarafından görevden alınmasını... - Son Dakika

Tunus'taki Nahda Hareketi, bakanlarının istifa eden başbakan tarafından görevden alınmasını...

Tunus'taki Nahda Hareketi Partisi, istifa eden Başbakan İlyas el-Fahfah'ın, Nahda'yı temsilen koalisyon hükümetinde yer alan 6 bakanı görevden almasını "kurumlarla oynamak" olarak değerlendirdi.

Tunus'taki Nahda Hareketi Partisi, istifa eden Başbakan İlyas el-Fahfah'ın, Nahda'yı temsilen koalisyon hükümetinde yer alan 6 bakanı görevden almasını "kurumlarla oynamak" olarak değerlendirdi.

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Nahda Hareketi Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "İstifa eden başbakanın Hareket'in bakanlarını görevden alması kurumlarla oynamaktır ve gergin bir tepkidir. (Karar) Vatandaşların ve ülkenin yüksek çıkarlarına zarar verebilir ve özellikle sağlık sektörü başta olmak üzere kamu hizmetlerini sekteye uğratabilir." denildi.

Açıklamada, yeni aşamanın, ulusal birliği somutlaştıran ve ülkenin karşı karşıya olduğu zor sorunlarla mücadele edebilecek bir hükümet oluşturmak için farklı siyasi ve sosyal taraflar arasında diyalog ve istişareyi gerektirdiği kaydedildi.

İstifa eden ve yeni hükümet kuruluncaya kadar göreve devam edecek olan hükümetin bu süre içinde hesaplaşma niyetiyle yoğun bir görevden alma ve yeni atamalar yapmamasının zorunlu olduğu belirtilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Kays Said'e de kamu hizmetlerinin istikrarını güvence altına almak ve hükümetin çalışmalarının siyasileştirilmesini önlemek için tüm sorumluluğunu üstlenme çağrısında bulunuldu.

Başbakan Fahfah, Nahda Hareketinden Gençlik ve Spor Bakanı Ahmed Kalul, İskan Bakanı Munsif el-Sıleyti, Yerel İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Lütfi Zeytun, Ulaştırma Bakanı Enver Maruf, Sağlık Bakanı Abdullatif el-Mekki ile Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Selim Şura'yı görevden alarak, söz konusu bakanların görevlerini hükümet içindeki 6 bakana devretmişti.

Başbakan Fahfah, dün istifasını Cumhurbaşkanı Kays Said'e sunmuştu. Ancak Said'in, Fahfah'ın istifasını kabul edip etmediğine dair bilgi verilmemişti.

Fahfah'a yönelik yolsuzluk suçlamalarının ardından koalisyonun büyük ortağı Nahda Hareketi Şura Konseyi, hükümetten güvenoyunu çekme kararı almıştı.

Farklı partiler ve bağımsızlardan 105 milletvekili de ortak dilekçeyle Fahfah hükümetinden güvenoyunun çekilmesini talep etmişti.

Hükümet, Tunus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 13:11 Kaynak: AA

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