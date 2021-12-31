Tunus'taki Nahda Hareketi: Genel Başkan Yardımcımız Bahiri kaçırıldı - Son Dakika

Tunus'taki Nahda Hareketi, "Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Nureddin el-Bahiri'nin sivil giyimli emniyet mensuplarınca kaçırıldığını" duyurdu.

Nahda Hareketi, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Bahiri'nin sabah saatlerinde "kaçırılarak" bilinmeyen bir yere götürüldüğü kaydedilen açıklamada, kaçıranların ise "sivil giyimli emniyet mensupları" olduğu ifade edildi.

Bu sırada Bahiri'nin eşi avukat Saide el-Akremi'nin de şiddete maruz kaldığına işaret edilen açıklamada, "Nahda Hareketi, ülkenin zorbalık tüneline girmesinin yanı sıra yönetimde başarısız kalan darbeci rejimin yasa dışı yollarla siyasi rakipleri tasfiye ettiğini gösteren bu tehlikeli olayı şiddetle kınıyor." ifadesine yer verildi.

Hükümet yetkililerinden ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

Nahda Hareketi yetkilisi ve milletvekili 63 yaşındaki Bahiri, 2011-2013 yıllarında Adalet Bakanlığı görevini üstlenen hukukçu bir isim olarak biliniyor.

Tunus'taki siyasi kriz

Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da ilan ettiği olağanüstü kararlarla parlamentonun çalışmalarını dondurdu ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdı.

Said, 22 Eylül'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Tunus Cumhurbaşkanı, son olarak devrimin yıl dönümüne birkaç gün kala açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 17 Aralık 2022'de erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclis'in kapalı kalacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı'nın aldığı tüm bu kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.