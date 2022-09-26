Eski Tunus Başbakanı Ureyd, Nahda'ya yönelik davada yargıya güvendiğini söyledi

Tunus'taki Nahda Hareketi Genel Başkan Yardımcısı ve eski Başbakan Ali el-Ureyd, haklarında "çatışma bölgelerine Tunuslu gençlerin gönderildiği" iddiasıyla açılan soruşturmada yargının adaletine güvendiğini belirtti.

Ureyd, kendisi ve Nahda lideri Raşid el-Gannuşi hakkındaki soruşturmayla ilgili Hareketin başkent Tunus'taki merkez binasında basın toplantısı düzenledi.

"Yargının, bana, Gannuşi'ye ve bu dosyayla haksız yere ilişkilendirilen tüm Nahda kadrosuna karşı adaletli olacağına inanıyorum." diyen Ureyd, Nahda'nın kendisine yöneltilen suçlamaların aksine çatışma bölgelerine Tunuslu gençlerin gönderilmesiyle mücadele için gerekli tüm tedbirleri alan ilk parti olduğunu dile getirdi.

Ureyd, "İçişleri Bakanıyken (Aralık 2011-Mart 2013) Ensar eş-Şeria'yı (El Kaide'nin Tunus kolu) terör örgütü olarak ilan eden ve onunla mücadele planı hazırlayan bendim. Kindar kişiler beni ve Nahda Hareketini terörle suçlamaya çalışırken, teröristlerin 2012'den bu yana beni düşman bellediklerini ve benden kurtulmaya çalıştıklarını görmezden geliyorlar." dedi

Tunus yargısının, "diktatör" siyasi grupların baskısına maruz kaldığını söyleyen Ureyd, Gannuşi'nin de sorgusu sırasında aşağılandığını ve 16 saat sandalyede bekletilerek eziyet gördüğünü aktardı.

Gannuşi ve Ureyd'in sorgu süreci

Nahda Hareketi, 18 Eylül'de yaptığı açıklamada, Gannuşi ile yardımcısı ve eski Başbakan Ureyd'in Terörle Mücadele Şubesi'ne ifade vermek üzere çağrıldıklarını duyurmuştu.

Terörle Mücadele Şubesi'nde 19 Eylül sabahı başlayan ve geç saatlere kadar devam eden sorgunun ardından Ureyd, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Nahda lideri Raşid el-Gannuşi ve Ureyd'in savunma ekibinden Samir Dilo 22 Eylül'de yaptığı açıklamada, soruşturma hakiminin Gannuşi'nin ardından Ureyd'in de tutuksuz yargılanmasına karar verdiğini belirtmişti.