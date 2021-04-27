Tunus'taki Nahda Hareketi, Mısır yönetiminin 17 kişiyi idam etmesini kınadı - Son Dakika

Tunus'taki Nahda Hareketi, Mısır yönetiminin 17 kişiyi idam etmesini kınadı

27.04.2021 23:57
Tunus'taki Nahda Hareketi, Mısır yönetiminin 17 kişiyi idam etmesini kınadı, System.String[]

Tunus'taki Nahda Hareketi, Mısır yönetiminin "Kirdase polis karakoluna saldırı" suçlamasıyla yargılanan 17 kişiyi idam etmesine tepki gösterdi.

Tunus'taki Nahda Hareketi, Mısır yönetiminin "Kirdase polis karakoluna saldırı" suçlamasıyla yargılanan 17 kişiyi idam etmesine tepki gösterdi.

Hareketten yapılan açıklamada, "Bu idamlar, adil yargılama ilkelerinden yoksun olan ve uzman insan hakları örgütlerinin raporlarında da belirtildiği üzere sanıkların en basit haklarına riayet edilmeksizin gerçekleştirilen göstermelik yargılamaların ardından geldi." denildi.

Nahda'nın, Mısır'daki siyasi davaların devam etmesini ve muhaliflere işkence edilmesini kınayan tüm özgürler gibi idamları kınadığı kaydedilen açıklamada, Mısır halkının intikam ve nefret anlayışının nesilden nesile miras bırakılmasının yerine uzlaşıya, affetmeye, barışa ve akılcılığa ihtiyacı olduğu vurgulandı.

Mısır'da insan hakları ihlalleriyle ilgilenen "Biz Kaydediyoruz" adlı sivil toplum örgütü, "Kirdase polis karakoluna saldırı" suçlamasıyla yargılanan 17 kişinin dün idam edildiğini duyurmuştu.

Kirdase olayları davası

Kamuoyunda "Kirdase olayları" olarak bilinen dava, en çok sanık hakkında idam kararının verildiği davaların başında geliyor.

Sanıklar Rabia Meydanı'nın boşaltılmasının ardından çıkan olaylarda Kirdase bölgesinde bir karakolu basmak ve 17 polisi öldürmekle suçlandı. Bu davada 20 sanık hakkında idam cezası verildi. Karar 24 Eylül 2018 tarihinde Yargıtay tarafından onandı.

Savcılık sanıklara "yasa dışı örgüt kurmak, anayasa ve yasaların uygulanmasını engellemek, devlet kurumlarını çalışamaz hale getirmek, anayasal düzeni bozmaya çalışmak, kişi özgürlüklerini kısıtlamak, silah taşımak ve bomba yapmak" gibi suçlamalarda bulundu.

Saldırı, Polis, Tunus, Mısır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus'taki Nahda Hareketi, Mısır yönetiminin 17 kişiyi idam etmesini kınadı - Son Dakika


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