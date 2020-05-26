Tunus'taki Nahda Hareketi'nden

Tunus'taki Nahda Hareketi'nin Parlamento Grubu Başkanı Nureddin el-Buhayri, parlamentonun feshedilmesi çağrısında bulunanları "Tunus demokrasisine kin besleyenler" olarak nitelendirdi.

Grup Başkanı Buhayri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Parlamentonun feshedilmesi çağrısı, psikolojik bir hastalığın dışa vurması ve Tunus demokrasisine kin taşımanın yanı sıra özellikle Libya'da Halife Hafter'in yenilgiye uğramasından sonra ülkeyi karıştırmaya çalışmaktır." dedi.

Buhayri, "Bazıları despotlara hizmet etmeye alıştı ve Tunus demokrasisinin gölgesinde kendilerine yer bulamadılar. Bu çağrıları (parlamentonun feshedilmesi) harekete geçirenler Arap devrimlerinde kaybeden ata oynayanlardır." diye konuştu.

Eski Nida Tunus Partisi Milletvekili Fatma el-Mesdi, bugün Cevhera FM radyosuna yaptığı açıklamada, "Üçüncü Cumhuriyete Doğru Ulusal Hareket" sloganıyla 3 Haziran'da gösteri düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.

Mesdi, ülkesinin artık ulusal egemenliğe ve cumhurbaşkanının yetkilerine yönelik ihlallerinin tahammül edemez hale geldiğini savunmuştu.

Tunus'taki sosyal medya kullanıcıları da son zamanlarda "Vatanı Kurtarma Heyeti" isimli bir gruba ait olduğu belirtilen ve "partiler ile parlamentonun feshedilerek yetkililerin yargılanması, anayasanın askıya alınması, devrim sonrası çıkarılan yasaların gözden geçirilmesi ve yeniden düzenlenerek referandumla onaylanmasını" talep eden bir belgeyi dolaşıma sokmuştu.

Tunus Asliye Hukuk Mahkemesi de söz konusu belgenin sosyal medyada paylaşılması üzerine 6 Mayıs'ta ilgili güvenlik birimlerine konuyla ilgili araştırma yapması talimatı vermişti.

Özgür Anayasa Partisi ise sahip olduğu 6 milletvekiliyle Parlamento Başkanı Raşid el-Gannuşi hakkında gensoru teklifinde bulunmuş, reddedilmesinin ardından bir hafta boyunca parlamento çatısı altında eylem yapmıştı.

Daha sonra, 3 Haziran'da Gannuşi ile özellikle Libya ve bölgesel siyaset konularındaki duruşlarına dair bir diyalog oturumu yapılması şeklinde talepleri kabul edilmişti.

Geçen süre içerisinde Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı medya kuruluşları da yaptıkları yayınlarda Gannuşi'nin devrimin ardından ülkeye dönüşünden bugüne dek büyük bir mali servet devşirdiği yönünde iddiaları sürekli gündemde tutmaya özen göstermişti.