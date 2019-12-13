Tunus'taki Nahda Hareketi yöneticilerinden Haruni: "Devrimcileri hükümete katılmaya ikna etmeye... - Son Dakika
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Tunus'taki Nahda Hareketi yöneticilerinden Haruni: "Devrimcileri hükümete katılmaya ikna etmeye...

6 saat önce

Tunus'ta Nahda Hareketi Şura Meclisi Başkanı Abdülkerim el-Haruni, ülkedeki devrim yanlılarını yeni kurulacak hükümete katılmak için ikna etmeye çalıştıklarını belirtti.

Tunus'ta Nahda Hareketi Şura Meclisi Başkanı Abdülkerim el-Haruni, ülkedeki devrim yanlılarını yeni kurulacak hükümete katılmak için ikna etmeye çalıştıklarını belirtti.

Nahda Hareketi, Tunus'ta ekim ayında yapılan parlamento seçimlerini birinci sırada tamamlasa da tek başına hükümet kuracak çoğunluğu sağlayamadı. Cumhurbaşkanı Kays Said, 15 Kasım'da Nahda Hareketinin önerisiyle Habib el-Cemli'yi koalisyon hükümetini kurmakla görevlendirdi.

Nahda, seçimlerden önce, eski rejime yakın Tunus'un Kalbi Partisiyle koalisyon kurmayacağını açıklamıştı. Cemli'nin şu an koalisyon görüşmelerini yürüttüğü Demokratik Akım Partisi ve onunla parlamentoda ortak grup kuran Arap milliyetçisi Halk Hareketi de hükümete katılmak için bu konuda Nahda'dan tam güvence istiyor.

Tunus'taki Nahda Hareketi yöneticilerinden Haruni: Devrimcileri hükümete katılmaya ikna etmeye...

Hükümet, Tunus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 05:09 Kaynak: AA
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