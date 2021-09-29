Üye Girişi
Tunus'taki Nahda Hareketinden Meclisin çalışmalarına yeniden başlaması çağrısı - Son Dakika

Tunus'taki Nahda Hareketinden Meclisin çalışmalarına yeniden başlaması çağrısı

29.09.2021 23:37
Tunus'taki Nahda Hareketinden Meclisin çalışmalarına yeniden başlaması çağrısı, System.String[]

Tunus'taki Nahda Hareketi Meclis Grubu, Meclis Başkanı'na Anayasa hükümlerini uygulayarak Meclisin yeniden çalışmalarına başlaması için gerekli tedbirleri alma çağrısında bulundu.

Tunus'taki Nahda Hareketi Meclis Grubu, Meclis Başkanı'na Anayasa hükümlerini uygulayarak Meclisin yeniden çalışmalarına başlaması için gerekli tedbirleri alma çağrısında bulundu.

Nahda Hareketi Meclis Grubundan yapılan yazılı açıklamada, yürütme, yasama ve yargı yetkilerinin tek bir kişinin (Cumhurbaşkanı Kays Said'in) elinde toplanmasının reddedildiği belirtildi.

Açıklamada, "Meclis Başkanı'na Anayasa hükümlerini ve Meclis iç tüzüğünü uygulayarak Meclisin yeniden çalışmalarına başlaması için gerekli tedbirleri alma çağrısı yapıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Mecliste grubu bulunan tüm partiler ve bağımsız milletvekillerine "safların birleştirilmesi, siyasi farklılık ve çekişmelerin aşılması, cumhuriyet ve demokrasi değerlerinin savunulması ve ülkenin toplumsal bölünme tehlikelerinden koruması" çağrısında bulunuldu.

Bazı milletvekilleri de Meclisin çalışmalarına yeniden başlamasını istiyor

Mecliste 16 sandalyeye sahip Ulusal Blok üyesi Milletvekilleri El-Ayaşi ez-Zemali ve Safi Said ile bağımsız Milletvekili Ayad el-Lumi ülkenin içinde bulunduğu krizden çıkması için yol haritası belirlenmek üzere Meclisin ekim ayında çalışmalarına yeniden başlaması gerektiğini belirtti.

Milletvekilleri yaptıkları ortak yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Tüm istisnai tedbirler (Cumhurbaşkanı Said'in aldığı kararlar) geçersizdir. Bu kararlar, bireysel bir diktatörlük rejiminden başka bir şey değildir."

Açıklamada ayrıca, Cumhurbaşkanı Said'e aldığı istisnai tedbirleri geri çekerek Anayasa'ya dönmesi, tüm siyasi ve toplumsal aktörlerle diyalogu sürdürmesi çağrısı yapıldı.

Said, yasama ve yürütme yetkilerini devraldı

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurması ve Başbakanı azletmesinden sonra 22 Eylül'de yetkilerini genişleten yeni kararnameler yayımladı.

Yeni kararnamelerle Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yürütme yetkisine yönelik olağanüstü düzenlemeler yapıldı ve yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon feshedildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamelere göre, Tunus Cumhurbaşkanı'na Bakanlar Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla "yasama metinlerini" çıkarma yetkisi verildi.

Kararname uyarınca, Bakanlar Kurulu artık Meclise değil Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlu olacak. Cumhurbaşkanı, başbakanı atayacak, kabine üyelerini, hükümetin siyasetini ve kararlarını belirleyecek.

Cumhurbaşkanı'na ayrıca her türlü Cumhurbaşkanlığı kararını halk oylamasına sunma yetkisi de verildi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus'taki Nahda Hareketinden Meclisin çalışmalarına yeniden başlaması çağrısı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Arkadaşlarıyla kovalamaca oynarken yola fırlayan çocuk, arabanın altında kaldı 23:19 Arkadaşlarıyla kovalamaca oynarken yola fırlayan çocuk, arabanın altında kaldı Hatay'da anne ve 2 çocuğu evlerinde ölü bulundu 23:07 Hatay'da anne ve 2 çocuğu evlerinde ölü bulundu Milli voleybolcu Eda Erdem'den ödül töreninde alkış tufanı kopartan konuşma 22:51 Milli voleybolcu Eda Erdem'den ödül töreninde alkış tufanı kopartan konuşma
Kırılmadık bir bu rekor kalmıştı! Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde en çok maça çıkan futbolcu oldu 22:15 Kırılmadık bir bu rekor kalmıştı! Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde en çok maça çıkan futbolcu oldu Pencerede gülümserken kameraya yakalandı! Evde tutulan yaratık ABD'de tartışma yarattı 21:39 Pencerede gülümserken kameraya yakalandı! Evde tutulan yaratık ABD'de tartışma yarattı Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiği fotoğraf görenleri ürküttü 20:41 Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiği fotoğraf görenleri ürküttü
Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor 19:48 Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor 19:09 "İmam hatip" sözlerinden sonra Cübbeli'den tartışılacak bir çıkış daha: İşçisi geçinemeyen patronun hayrı kabul olmaz

Son Dakika Haberleri
18:55 Olympiakos maçı öncesi Fenerbahçe, Mesut Özil'den gelen haberle yıkıldı
18:54 Meteoroloji' uyardı! İlleri tek tek sayıp, sağanağın başlangıç ve bitiş saatini verdiler
18:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında geçen "Antikor" diyaloğu güldürdü: Seninki çok düşük
18:26 Fransa'da Galatasaray maçı öncesi alarm verildi: Türk taraftarlara bilet satmayın
17:51 Galatasaray'da Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz takıma geri döndü
17:46 Youtube aşı karşıtı videoların platformdan kaldıracağını bildirdi
17:46 İmamoğlu'nun Bebek ziyaretinde trafik gündemi : Beşiktaş'ı eski haline bıraksaydınız yürümüyor
17:36 Son Dakika! 3 saatlik kritik görüşmenin ardından Erdoğan ve Putin'den ilk sözler! Kırım gerginliği unutuldu
17:36 Hayvanlara yem vermek isterken, karma makinasına kolunu kaptıran adam hayatını kaybetti
17:22 Azeri spiker, Beşiktaşlı futbolcunun oyuna girmesini mutlukla karşıladı
Eski Galatasaraylı Orkun Uşak'tan dikkat çeken kıyaslama: Lincoln inanılmazdı, Alex falan hikaye Eski Galatasaraylı Orkun Uşak'tan dikkat çeken kıyaslama: Lincoln inanılmazdı, Alex falan hikaye         
23:22
Ödül gecesinden fotoğraflarını paylaşan Murat Yıldırım'ı hayranları tanıyamadı Ödül gecesinden fotoğraflarını paylaşan Murat Yıldırım'ı hayranları tanıyamadı         
23:14
Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi         
22:59
HDP Eş Genel Başkanı Sancar'dan HDP Eş Genel Başkanı Sancar'dan "Kürt sorunu" çağrısı: Gelsinler konuşalım         
22:20
Navigasyona güvenen sürücü, aracıyla merdivenli sokağa girip takla attı Navigasyona güvenen sürücü, aracıyla merdivenli sokağa girip takla attı         
22:09
Bakan Kasapoğlu, yurtlardaki son durumla ilgili bilgi verdi: 624 bin başvurudan 430 binini yurtlarımıza yerleştirdik Bakan Kasapoğlu, yurtlardaki son durumla ilgili bilgi verdi: 624 bin başvurudan 430 binini yurtlarımıza yerleştirdik         
21:08
İçişleri Bakanı Soylu'dan 3600 ek gösterge açıklaması: Bizim taahhüdümüzdür İçişleri Bakanı Soylu'dan 3600 ek gösterge açıklaması: Bizim taahhüdümüzdür         
19:59
Son Dakika! Bakan Koca'dan Son Dakika! Bakan Koca'dan "Aşı kartı zorunluluğu" iddialarına yanıt: HES kodu dışında bir uygulamamız yok         
19:43
Olympiakos maçı öncesi Fenerbahçe, Mesut Özil'den gelen haberle yıkıldı Olympiakos maçı öncesi Fenerbahçe, Mesut Özil'den gelen haberle yıkıldı         
18:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında geçen "Antikor" diyaloğu güldürdü: Seninki çok düşük         
18:29
Amcasının istismarına uğradığını iddia eden kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın? Amcasının istismarına uğradığını iddia eden kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın?         
17:01
Polis müdüründen kırmızı ışık ihlali yapan sürücüye: Cezanı ben öderim, yeter ki size bir şey olmasın Polis müdüründen kırmızı ışık ihlali yapan sürücüye: Cezanı ben öderim, yeter ki size bir şey olmasın         
16:56
Bankacılık devi Unicredit, 2022 yıl sonu dolar tahminini 10,40 olarak revize etti Bankacılık devi Unicredit, 2022 yıl sonu dolar tahminini 10,40 olarak revize etti         
16:12
Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti         
15:50
Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar         
15:31
Avrupa'dan Türkiye'ye 1500 euroya alınan kızaklar, Tokat'ta 1500 TL'ye üretildi Avrupa'dan Türkiye'ye 1500 euroya alınan kızaklar, Tokat'ta 1500 TL'ye üretildi         
15:16
Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor         
09:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2021 23:42:10. #1.11#
SON DAKİKA: Tunus'taki Nahda Hareketinden Meclisin çalışmalarına yeniden başlaması çağrısı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement