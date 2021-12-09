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Tunus'taki Nahda Hareketinin genel merkezinde yangın çıktı: 1 ölü - Son Dakika

Tunus'taki Nahda Hareketinin genel merkezinde yangın çıktı: 1 ölü

09.12.2021 20:07

Tunus'taki Nahda Hareketinin başkentte bulunan genel merkezinde çıkan yangında 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Tunus'taki Nahda Hareketinin başkentte bulunan genel merkezinde çıkan yangında 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nahda Hareketinden yapılan yazılı açıklamada, yerel saatle 15.00 sıralarında çıkan yangında Hareket üyesi 1 kişinin yaşamını yitirdiği, birçok kişinin de yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediği ve sivil savunma ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde zayiatın çok fazla olmadığı ifade edildi.

Sosyal medyada yangının ilk anına ilişkin paylaşılan görüntülerde, binanın birinci ve ikinci katından dumanların yükseldiği, insanların kendi çabalarıyla pencerelerden çıkmaya çalıştığı görülüyor.

Nahda Hareketi yöneticilerinden Nureddin el-Bahiri, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, yangının zemin katta başladığını ve dumanların hızla üst katlara doğru yükseldiğini kaydetti.

Bahiri, yangında yaralananlar arasında Nahda Hareketi Genel Başkan Yardımcısı ve eski Başbakan Ali el-Urayyid ile Nahda Hareketi Şura Konseyi Başkanı Abdulkerim el-Haruni'nin de bulunduğunu belirtti.

Nahda Hareketinin 217 sandalyeli Tunus Meclisinde 53 milletvekili bulunuyor.

Tunus'taki Nahda Hareketinin genel merkezinde yangın çıktı: 1 ölü
Tunus'taki Nahda Hareketinin genel merkezinde yangın çıktı: 1 ölü
Tunus'taki Nahda Hareketinin genel merkezinde yangın çıktı: 1 ölü
Tunus'taki Nahda Hareketinin genel merkezinde yangın çıktı: 1 ölü

Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus'taki Nahda Hareketinin genel merkezinde yangın çıktı: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tunus'taki Nahda Hareketinin genel merkezinde yangın çıktı: 1 ölü - Son Dakika
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