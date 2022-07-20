Cezayir , dün Tunus'un talebi üzerine orman yangınlarıyla mücadele için bu ülkeye 2 helikopter ile 20 adet yangın söndürme aracı gönderdiğini duyurmuştu.

Bakanlık, Tunus ordusuna ait iki helikopter ve bir C130 tipi uçakla yangına müdahale edildiğini bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Tunus'taki orman yangınının yüzde 90'ı kontrol altına alındı - Son Dakika

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