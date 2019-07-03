Tunus'taki saldırılar kapsamında aranan terörist ölü ele geçirildi (1)

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Annesini döven babasını öldüren Dilara'nın cezası belli oldu

Ölüm korkusu üç yıldır uyku uyutmuyor

İmamoğlu, odasında dua ettikleri fotoğrafla ilgili ilk kez konuştu: Laikliğe aykırı değil