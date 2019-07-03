Son Dakika Haberleri: Tunus'taki saldırılar kapsamında aranan terörist ölü ele geçirildi (1)
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Tunus'taki saldırılar kapsamında aranan terörist ölü ele geçirildi (1)

1 saat önce

Tunus'ta, başkent Tunus'un batısında yer alan El-İntılaka semtinde güvenlik güçleri tarafından aranan bir terörist ölü ele geçirildi.

Tunus'ta, başkent Tunus'un batısında yer alan El-İntılaka semtinde güvenlik güçleri tarafından aranan bir terörist ölü ele geçirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, terör ve organize suçlardan aranan firari Eymen es-Semiri'nin, düzenlenen operasyon sırasında ölü ele geçirildiği kaydedildi.
Bakanlık sözcüsü Süfyan ez-Zeak, Tunus Devlet Televizyonuna yaptığı açıklamada, operasyon sırasında teröristin üzerindeki bombayı patlattığını, teröristin öldüğü patlama sırasında başka can kaybı yaşanmadığını söyledi.
Söz konusu terörist, perşembe günü gerçekleşen iki intihar saldırısı kapsamında aranıyordu. Başkent Tunus'taki saldırılarda bir polis ölmüş, 5'i polis 8 kişi yaralanmıştı.
Saldırıların sorumluluğunu terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.
Tunus'taki saldırılar kapsamında aranan terörist ölü ele geçirildi (1)
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 08:51 Kaynak: AA
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