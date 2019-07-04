Son Dakika Haberleri: Tunus'taki terör saldırılarında ölü sayısı 2'ye yükseldi
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Tunus'taki terör saldırılarında ölü sayısı 2'ye yükseldi

37 dakika önce

Tunus İçişleri Bakanlığı, geçen hafta perşembe günü gerçekleştirilen terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 2'ye yükseldiğini duyurdu.

Tunus'taki terör saldırılarında ölü sayısı 2'ye yükseldi, System.String[]
Tunus İçişleri Bakanlığı, geçen hafta perşembe günü gerçekleştirilen terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 2'ye yükseldiğini duyurdu.
Bakanlık Sözcüsü Sufyan ez-Zak AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Tunus'ta gerçekleşen iki terör saldırısında yaralananlardan birinin bugün hayatını kaybettiğini söyledi.
Öte yandan, terör örgütü DEAŞ da saldırılar kapsamında aranan ve salı günü güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyon sırasında ölü ele geçirilen Eymen es-Semiri'nin kendi militanları olduğunu açıkladı.
Başkent Tunus'ta perşembe günü biri emniyet merkezi, diğeri devriye gezen polis aracını hedef alan iki intihar saldırısında bir polis ölmüş, 5'i polis 8 kişi yaralanmıştı.
Saldırıların sorumluluğunu terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 08:31 Kaynak: AA
Tunus, Güncel
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