Tunus'taki Türk vatandaşları İstanbul'a getirildi - Son Dakika

Yolcular, daha sonra karantinaya alınacakları Yalova 'daki bir yurda gönderilecek.

Türkiye 'ye gelen yolcular, sağlık ekiplerinin yaptığı rutin kontrolün ardından otobüslere yönlendirildi.

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