Tunus'taki "ulusal diyalog toplantıları" boykotlarla başladı - Son Dakika
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Tunus'taki "ulusal diyalog toplantıları" boykotlarla başladı

04.06.2022 15:58
Tunus'taki "ulusal diyalog toplantıları" boykotlarla başladı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in çağrısıyla 25 Temmuz'da yapılması planlanan Anayasa referandumuna hazırlık amaçlı ulusal diyalog toplantıları boykotların gölgesinde başladı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in çağrısıyla 25 Temmuz'da yapılması planlanan Anayasa referandumuna hazırlık amaçlı ulusal diyalog toplantıları boykotların gölgesinde başladı.

Başkent Tunus'taki ilk diyalog oturumuna Tunus Sanayi, Ticaret ve El Sanatları Birliği, Tunus Tarım ve Balıkçılık Birliği, Tunus Ulusal Kadın Birliği ve Tunus İnsan Hakları Savunma Birliği temsilcileri katıldı.

Ülkede önemli bir kesimi temsil eden Tunus Genel İşçi Sendikası (TGİS) ise diyaloğu boykot etti.

TGİS Başkanı Nureddin et-Tebubi, dün yaptığı açıklamada, "TGİS, öz eleştiri ve tercihler olmadığı sürece, ülkenin içinde bulunduğu durumla ilgili siyasi istişareyi başarıya ulaştırmayacak bu diyalogda bulunmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Davetin 4 partiyle sınırlı kalması sebebiyle oturuma, Halk Hareketi, Halk Akımı, Tunus İleri ve Ulusal Mücadele Hareketi partileri katıldı.

El-Mesar, Afak Tunus ve Nahda Hareketi ise "ulusal diyalog toplantılarını" boykot edeceklerini daha önce bildirmişlerdi.

Yeni Anayasa için "Ulusal İstişare Komitesi"

Cumhurbaşkanlığı kararıyla kurulan diyalog çalışmalarını yürütecek Ulusal İstişare Komitesi, yeni Anayasa metninin hazırlanması görevini üstlenirken, bu komiteye anayasal ve siyasal, bir de ekonomik ve sosyal reformlar alanında çalışmalar yapacak iki alt komisyon destek verecek.

Komiteye ilişkin 20 Mayıs'ta açıklanan kararnameye göre, siyasi partiler, yeni Anayasa konusunda teklif ve önerilerin tartışılacağı ulusal diyaloğun dışında bırakıldı. Siyasi partilerin ulusal diyalog dışında bırakılması, ülkedeki siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının tepkisine neden oldu.

1 Ocak- 20 Mart tarihlerinde düzenlenen elektronik istişarelerin sonucu doğrultusunda birçok konuda reform teklifi oluşturacak Komitenin bu teklifleri tavsiye niteliğinde olacak.

Komitenin nihai reform tekliflerini 20 Haziran'a kadar Cumhurbaşkanı Kays Said'e sunması gerekiyor. Said, 30 Haziran'da kamuoyuyla paylaşacağı Anayasa metnini, 25 Temmuz'da referanduma götürecek.

Tunus'taki siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in geçen yıl açıkladığı olağanüstü kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

25 Temmuz 2021'de parlamentonun çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de Anayasa değişikliği referandumu, 17 Aralık 2022'de de erken genel seçim yapılacağını bildirdi.

Tunus'ta bazı kesimler, Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

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Kaynak: AA

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