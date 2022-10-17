Tunus'taki Uluslararası Havacılık ve Savunma Fuarı sona erdi - Son Dakika
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Tunus'taki Uluslararası Havacılık ve Savunma Fuarı sona erdi

17.10.2022 09:28

SOLOTÜRK'ün gösteri uçuşu yapmasından görüntüler Tunusluların gösteriyi izlemesi Türk SİHA'sı ANKA ile fotoğraf çekinen Tunuslular Sergilenen uçak ve helikopterlerden detaylar Zırhlı personel taşıyıcı araçlardan detaylar TUNUS - Tunus'un Susa kentindeki Enfidha Hammamet Uluslararası...

SOLOTÜRK'ün gösteri uçuşu yapmasından görüntüler

Tunusluların gösteriyi izlemesi

Türk SİHA'sı ANKA ile fotoğraf çekinen Tunuslular

Sergilenen uçak ve helikopterlerden detaylar

Zırhlı personel taşıyıcı araçlardan detaylar TUNUS - Tunus'un Susa kentindeki Enfidha Hammamet Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen 2. Uluslararası Havacılık ve Savunma Fuarı sona erdi. Fuarda Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

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Kaynak: AA

Tunus, SİHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunus'taki Uluslararası Havacılık ve Savunma Fuarı sona erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunus'taki Uluslararası Havacılık ve Savunma Fuarı sona erdi - Son Dakika
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