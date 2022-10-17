Tunus'taki Uluslararası Havacılık ve Savunma Fuarı sona erdi

SOLOTÜRK'ün gösteri uçuşu yapmasından görüntüler
Tunusluların gösteriyi izlemesi
Türk SİHA'sı ANKA ile fotoğraf çekinen Tunuslular
Sergilenen uçak ve helikopterlerden detaylar
Zırhlı personel taşıyıcı araçlardan detaylar TUNUS - Tunus'un Susa kentindeki Enfidha Hammamet Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen 2. Uluslararası Havacılık ve Savunma Fuarı sona erdi. Fuarda Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
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