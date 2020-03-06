Tunus'taki Uluslararası Sivil Havacılık ve Savunma Fuarı'na Türkiye'den güçlü katılım - Son Dakika
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Tunus'taki Uluslararası Sivil Havacılık ve Savunma Fuarı'na Türkiye'den güçlü katılım

6 saat önce

Tunus'un Cerbe Adası'nda ilk kez düzenlenen Uluslararası Sivil Havacılık ve Savunma Fuarı'na 5 Türk şirketi katılıyor.

Tunus'taki Uluslararası Sivil Havacılık ve Savunma Fuarı'na Türkiye'den güçlü katılım, System.String[]

Tunus'un Cerbe Adası'nda ilk kez düzenlenen Uluslararası Sivil Havacılık ve Savunma Fuarı'na 5 Türk şirketi katılıyor.

Türkiye dahil 40 ülkeden havacılık ve savunma alanlarında uzman 100 şirketin katıldığı fuar, pazar gününe kadar devam edecek.

Uluslararası Sivil Havacılık ve Savunma Fuarı Direktörü İslam el-Levati, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 Mart'ta başlayan organizasyona Türkiye'nin yoğun katılım gösterdiğini belirtti.

Levati, Tunus'ta ilk kez düzenlenen fuara Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve Baykar başta olmak üzere 5 Türk şirketinin katıldığını, ayrıca 2 Türk F-16 savaş uçağının gösteri yaptığını söyledi.

Türkiye'nin havacılık ve savunma başta olmak üzere tüm alanlarda gelişmiş olduğunu kaydeden Levati, "Tunus ve Türk şirketleri arasında ortaklık anlaşması yapması bekleniyor." dedi.

Fuarda 2 Türk savaş uçağının gerçekleştirdiği 25 dakikalık gösteri katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ali Onaner, birçok sivil havacılık ve savunma şirketinin yer aldığı fuara Türkiye'nin geniş katılımından gurur duyduklarını belirtmişti.

Türkiye'nin havacılık ve savunma sanayisinin son yıllarda çok geliştiğine dikkati çeken Onaner, bu alanda uzman şirketlerle fuara katılarak Tunus'a destek verildiğini ifade etmişti.

Türkiye, Tunus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:32 Kaynak: AA
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