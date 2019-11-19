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Tunus'taki Zeytune Camisi

6 saat önce

Kuzey Afrika'daki en önemli İslami ilim merkezlerinden biri olan Tunus'taki Zeytune Camisinde, ülkedeki önemli dini yapılardan oluşan sergi açıldı.

Kuzey Afrika'daki en önemli İslami ilim merkezlerinden biri olan Tunus'taki Zeytune Camisinde, ülkedeki önemli dini yapılardan oluşan sergi açıldı.

Tunus'taki Zeytune Camisi

Kuzey Afrika, Tunus, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:49 Kaynak: AA
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