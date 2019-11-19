Tunus'taki Zeytune Camisi
6 saat önce
Kuzey Afrika'daki en önemli İslami ilim merkezlerinden biri olan Tunus'taki Zeytune Camisinde, ülkedeki önemli dini yapılardan oluşan sergi açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:49 Kaynak: AA
Kuzey Afrika'daki en önemli İslami ilim merkezlerinden biri olan Tunus'taki Zeytune Camisinde, ülkedeki önemli dini yapılardan oluşan sergi açıldı.
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