Tunus'tan BM'ye "dünya halklarının Kovid-19'la mücadelesine destek" çağrısı - Son Dakika

Tunus, Birleşmiş Milletler'e (BM) dünya halklarının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine destek olma çağrısında bulundu.

Tunus Meclisi, BM'nin 75'inci kuruluş yıl dönümü münasebetiyle yaptığı yazılı açıklamada, BM'yi dünya halklarına Kovid-19'la mücadele için gerekli tıbbi malzeme ve aşıya ulaşmalarını temini konusunda destek olmaya çağırdı.

Ayrıca BM'den salgının sosyal ve ekonomik yansımalarıyla mücadele için dünya ülkelerine destek vermesi istendi.

Üye ülkeler de BM ile iş birliğini artırarak uluslararası dayanışmaya daha fazla destek olmaya davet edildi.

BM'nin Kovid-19 nedeniyle küresel olağanüstü durumla mücadele için uyguladığı ek tedbirlerden ise övgüyle bahsedildi.