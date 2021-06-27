Üye Girişi
TUNUS'TAN GELDİ, KANSERİ TÜRKİYE'DE YENDİ - Son Dakika

TUNUS'TAN GELDİ, KANSERİ TÜRKİYE'DE YENDİ

27.06.2021 10:37

KOLON kanseri teşhisiyle iki yıl önce ülkesinde ameliyat edilen Tunuslu Mounir Hidri'nin (57), kanseri 6 ay önce nüksedince ikinci kez cerrahi işlem geçirmesi gerekti.

KOLON kanseri teşhisiyle iki yıl önce ülkesinde ameliyat edilen Tunuslu Mounir Hidri'nin (57), kanseri 6 ay önce nüksedince ikinci kez cerrahi işlem geçirmesi gerekti. Ancak çok riskli bir bölgede olduğu için kendi ülkesinde ve çevre ülkelerde ameliyatı yaptırabilecek bir hastaneye ulaşamadı. Oğlu Dhia Hidri, bu alandaki bilimsel makaleleri araştırırken Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ndeki cerrahların yayınlarına ulaştı. Hastaneyle irtibata geçen aile, sağlık turizmi kapsamında İstanbul'a geldi ve Hidri, başarılı geçen ikinci ameliyatının ardından taburcu olarak ülkesine döndü. Kanserli bölgesi tamamen temizlenen Hidri'nin artık kemoterapi ya da radyoterapi görmesine dahi gerek kalmayacak.

İki yıl önce Tunus'ta kolon kanseri teşhisiyle ameliyat geçiren ve onkoloji tedavisi de gören Mounir Hidri'nin tümörü nüksetti. Ancak çok derin ve riskli bir bölgede olduğu için ne kendi ülkesinde ne de yurt dışında başvurdukları diğer merkezlerde ameliyat olamadı. Oğlu Dhia Hıdri, babasına çare bulabilmek için en iyi merkezleri araştırmaya başladı. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nden Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Yunus Emre Altuntaş'ın makalelerine rastlayınca hemen hastane ile irtibata geçti. Pandemi dönemi olmasına rağmen sağlık turizmi hizmetlerini de başarıyla sürdüren Kartal Şehir Hastanesi'nde, Prof. Dr. Altuntaş ve tersine beyin göçü ile Amerika'dan Türkiye'ye dönen Üroloji Bölümü'nden Doç. Dr. Oktay Akça'nın başında bulunduğu bir ekip tarafından başarıyla ameliyat edilen Hidri, birkaç gün sonra taburcu edilerek ülkesine gönderildi. Hidri'nin başarılı geçen ameliyatı sayesinde yeniden kemoterapi veya radyoterapi almasına da gerek kalmayacak.

ONLARA NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEM AZ

Babasının tekrar eden kanseri nedeniyle hem ülkelerinde hem de çevre bölgelerde pek çok hastane araştırdıklarını ama ameliyatı kimsenin yapamadığını söyleyen Dhia Hidri, Babam Tunus'ta yapı müdürü olarak çalışıyor. Buraya gelebilmek için araştırma yaptık. Direkt Türkiye'ye geldik çünkü araştırmalarımızda, babamın hastalığı ile ilgili yayınlanmış bazı bilimsel makaleler okuduk ve bu makalelerde Doktor Yunus ile bu hastanenin bilgileri yer alıyordu. Bu konuda çok iyi olduklarını düşündüğümüz için geldik buraya açıkçası. Operasyon çok iyi geçti. Doktor Yunus ve Doktor Oktay, ellerinden gelenin en iyisini yaptı ve babamın kanserli bölgesini tek seferde tamamen aldılar. Onlara ne kadar teşekkür etsem azdır dedi.

KONSEY KARARI İLE HASTAYI KABUL ETTİK

Ameliyatı gerçekleştiren ekipten Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'nden Prof. Dr. Yunus Emre Altuntaş, Hastamızın geçtiğimiz 6 ay boyunca pelvik alan dediğimiz tümörün olduğu alanda tekrar bir nüks gelişmiş. Kendileri yurt dışında birkaç merkezde ameliyatını yaptırabilmek adına araştırmalarda bulunmuşlar ama ameliyatın biraz riskli olması üzerine bizim hastanemizi tercih etmişler. Bizler bu tür hastalarımızı multidisipliner bir yaklaşımla ele alıyoruz. Mounir Bey'i de bu nedenle konseyimizde görüştük. Burada evet biz bu cerrahiyi yapabiliriz kararı alındı. Üroloji doktoru Oktay Akça hocamızla birlikte girdik ameliyata. Bu derin pelvik alandaki anatomik olarak zor olan bölgedeki ilk kanser cerrahisine bağlı nüks kitleyi çıkardık. Ameliyatı başarılı bir şekilde tamamladık. Hem yurtdışı olsun, sağlık turizmi olsun, hem kendi ülkemizdeki hastalarımız olsun, bu tür komplike ameliyatlarımızı deneyimli ellerde güvenli bir şekilde yapmaktayız dedi.

TEKRAR KEMOTERAPİ ALMASINA GEREK KALMAYACAK

Robotik cerrahi alanında literatüre giren yöntemleriyle ABD'deki Cleveland Clinic'te görev yaparken, tersine beyin göçü ile geçtiğimiz yıl ilk görev yerlerinden biri olan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne dönen Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Oktay Akça, Tunuslu hastanın bu başarılı ameliyat sayesinde tekrar onkolojik tedaviler almasına da gerek kalmayacağını belirterek şu bilgileri verdi Hastamız daha önce kanser nedeniyle AP (Abdominoperineal Resection) adını verdiğimiz tüm rektumun ve kolonun (kalın bağırsak) alınmış olduğu bir ameliyat geçirmiş. Kolon adeno CA (kolon kanseri) tanısı koyuluyor. Hasta aynı zamanda ileostomili bir hasta. İlk ameliyata bağlı bağırsak yapışıklıkları var doğal olarak. Derin bir alanda tümör nüks ediyor. Yani pelvisin alt kısımlarında. Bu da ciddi bir cerrahi tecrübe gerektiriyor. Hastanemizde hem üro-onkoloji, hem genel cerrahi olarak ciddi bir onkolojik birikimimiz var. Ameliyatı da genel cerrahi ile birlikte gerçekleştirdik bu nedenle. Hastanın kitlesini başarılı bir şekilde çıkardık. Herhangi bir komplikasyon da yaşamadık ve taburcu ettik. Buraya gelmeden önce baya bir merkez dolaşmışlar. Hem ameliyatı riskli olmasından dolayı, kitleyi çıkartamama ihtimali, hem de komplikasyonların üstesinden gelememe gibi durumlarla karşılaştıkları için bize başvurdular. Hastanın kanseri nüksettiğinde cerrahi dışında hemen hemen bir şansı kalmıyor. Eğer cerrahi yapılamazsa, tekrar aynı bölgeye kurtarma radyoterapisi ya da kurtarma kemoterapisi demiş olduğunuz işlemler uygulanacaktı. Bunların komplikasyonları da cerrahiye nazaran ileri dönemde daha fazla. Üstelik hastaya da cerrahi kadar faydası olmayacaktı. Yani hasta tekrar bir nüksle hayatının ilerleyen dönemlerinde uğraşacaktı. Şimdi, kitle tamamen çıkarıldığı için takip edilecek ve herhangi bir nüks olmadığı müddetçe de ekstra bir tedavi almasına gerek kalmayacak.

SAĞLIK TURİZMİNDE DE REFERANS MERKEZLERDENİZ

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Sağlık Turizmi Koordinatörü Dr. Mehmet Altıntaş ise hastanede pandemi dönemine rağmen sağlık turizmi faaliyetlerinin de sürdürüldüğüne işaret ederek Kartal Şehir Hastanesi olarak pandemi döneminde de sağlık turizmine devam ettik. Afrika'dan, Ortadoğu'dan, Uzakdoğu'dan ve Avrupa'dan birçok hastayı kabul ederek hastanemizin güncel ileri teknolojik altyapısı ile birlikte sağlık hizmetlerimizi sunduk. Pandemi bittikten sonraki dönemde de faaliyetlerimiz umarım oldukça hızlanacak. Biz bu anlamda hem sağlık turizmi alanında ülkemizin önde gelen merkezlerinden biri olabilmek hem de diğer tüm hastalarımıza hizmet vermeye devam etmeyi hedefliyoruz. Kartal Şehir Hastanesi'nin 13 tane mükemmeliyet merkezi var. Bunların başında geçmişimizde de oldukça deneyimli ve tecrübeli olduğumuz onkoloji alanı geliyor. Tıbbi onkoloji, onkolojik cerrahi, inme merkezimiz, obezite merkezimiz gibi 13 tane farklı mükemmeliyet merkezi ile yaklaşık 30 eğitim kliniği ve 50 farklı branşta hem sağlık turizmi hastalarına hem de halkımıza hizmet veriyoruz. Onkoloji konusunda biz hem cerrahi alanında, gastrointestinal sistem kanserleri, akciğer, prostat kanserleri, meme ve jinekolojik kanserler gibi bütün onkolojik vakalarda oldukça deneyimli bir merkeziz. Hem cerrahi açıdan hem de medikal ve radyasyon onkolojisi açısından tedavilerimiz tamamlayıcı, bütünleyici, tüm ekipman ve cihazlara sahip merkezimizde gerçekleştiriliyor. Bu bölgenin ve ülkemizin onkoloji hastalarının başvurduğu bir referans merkezi konumundayız dedi.

TUNUS'TAN GELDİ, KANSERİ TÜRKİYE'DE YENDİ
TUNUS'TAN GELDİ, KANSERİ TÜRKİYE'DE YENDİ
TUNUS'TAN GELDİ, KANSERİ TÜRKİYE'DE YENDİ
TUNUS'TAN GELDİ, KANSERİ TÜRKİYE'DE YENDİ
TUNUS'TAN GELDİ, KANSERİ TÜRKİYE'DE YENDİ
TUNUS'TAN GELDİ, KANSERİ TÜRKİYE'DE YENDİ
TUNUS'TAN GELDİ, KANSERİ TÜRKİYE'DE YENDİ
TUNUS'TAN GELDİ, KANSERİ TÜRKİYE'DE YENDİ

Şehir Hastanesi, Sağlık turizmi, Türkiye, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TUNUS'TAN GELDİ, KANSERİ TÜRKİYE'DE YENDİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Damadının istismarına uğrayan kayınvalide, şikayetçi oldu: Bacaklarımı okşayıp duvara yasladı 11:14 Damadının istismarına uğrayan kayınvalide, şikayetçi oldu: Bacaklarımı okşayıp duvara yasladı Başkent'te feci kaza! Tıra çarparak hurdaya dönen araçtan 3 kadının cansız bedeni çıkarıldı 10:58 Başkent'te feci kaza! Tıra çarparak hurdaya dönen araçtan 3 kadının cansız bedeni çıkarıldı 2 hafta önce aşı yaptıran İngiliz rock yıldızı Zion'un ölümü ülkeyi karıştırdı! Yine AstraZeneca 10:36 2 hafta önce aşı yaptıran İngiliz rock yıldızı Zion'un ölümü ülkeyi karıştırdı! Yine AstraZeneca
Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan ilk baba-oğul futbolcular Chiesa ailesi oldu 10:33 Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan ilk baba-oğul futbolcular Chiesa ailesi oldu Dünya Sağlık Örgütü, delta varyantına karşı uyardı: İki doz aşı olanlar bile dikkatli olmalı, maske takmaya devam etmeliler 09:38 Dünya Sağlık Örgütü, delta varyantına karşı uyardı: İki doz aşı olanlar bile dikkatli olmalı, maske takmaya devam etmeliler Türkiye'ye uçuş yasağının kalktığı Rusya'da kış ayından bu yana en yüksek vaka görüldü 09:26 Türkiye'ye uçuş yasağının kalktığı Rusya'da kış ayından bu yana en yüksek vaka görüldü
09:23 "Söke söke" polemiğine Kılıçdaroğlu'nun ardından Ali Babacan da katıldı Survivor Nagihan Karadere'den gündem yaratacak cinsel ilişki itirafları! Yatak odası sırlarını ortalığa döktü 09:21 Survivor Nagihan Karadere'den gündem yaratacak cinsel ilişki itirafları! Yatak odası sırlarını ortalığa döktü

Son Dakika Haberleri
11:34 Bütün yıl hazırlandığı sınava saniyelerle geç kaldı! Koşması da bir işe yaramadı
11:13 Damadının istismarına uğrayan kayınvalide, şikayetçi oldu: Bacaklarımı okşayıp duvara yasladı
11:12 Sedye üstüne çıkan doktor, kalbine korkuluk saplanan çocuğu kurtardı
10:50 Ali Koç, hayalini kurduğu üst düzey teknik direktörle anlaşamazsa eski Beşiktaşlı Bilic'i açıklayacak
10:35 2 hafta önce aşı yaptıran İngiliz rock yıldızı Zion'un ölümü ülkeyi karıştırdı! Yine AstraZeneca
10:34 Göçmenlerin olduğu kamyon, açılan ateşe karşılık verdi: 2 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı
10:33 Son Dakika: Milyonlarca adayın katıldığı YKS'nin ikinci oturumu başladı
10:32 Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan ilk baba-oğul futbolcular Chiesa ailesi oldu
10:05 Pandemi yüzünden kirasını ödeyemeyen esnafın indirim talebine Yargıtay yeşil ışık yaktı
09:37 Dünya Sağlık Örgütü, delta varyantına karşı uyardı: İki doz aşı olanlar bile dikkatli olmalı, maske takmaya devam etmeliler
Bütün yıl hazırlandığı sınava saniyelerle geç kaldı! Koşması da bir işe yaramadı Bütün yıl hazırlandığı sınava saniyelerle geç kaldı! Koşması da bir işe yaramadı         
11:35
Sedye üstüne çıkan doktor, kalbine korkuluk saplanan çocuğu kurtardı Sedye üstüne çıkan doktor, kalbine korkuluk saplanan çocuğu kurtardı         
11:12
Ali Koç, hayalini kurduğu üst düzey teknik direktörle anlaşamazsa eski Beşiktaşlı Bilic'i açıklayacak Ali Koç, hayalini kurduğu üst düzey teknik direktörle anlaşamazsa eski Beşiktaşlı Bilic'i açıklayacak         
10:51
Göçmenlerin olduğu kamyon, açılan ateşe karşılık verdi: 2 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı Göçmenlerin olduğu kamyon, açılan ateşe karşılık verdi: 2 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı         
10:34
Kazada ölen genç kadının meslektaşlarının kızı olduğunu öğrendi! AFAD ekipleri, acı haberi aileye zorlukla verdi Kazada ölen genç kadının meslektaşlarının kızı olduğunu öğrendi! AFAD ekipleri, acı haberi aileye zorlukla verdi         
09:41
İçecekler öncelikli olmak üzere ambalajlı ürünler artık depozitolu oluyor! İade eden vatandaşlar parasını geri alacak İçecekler öncelikli olmak üzere ambalajlı ürünler artık depozitolu oluyor! İade eden vatandaşlar parasını geri alacak         
09:29
İzmir'de şaşırtan olay: Havada anlam verilemeyen bulutlar görüldü İzmir'de şaşırtan olay: Havada anlam verilemeyen bulutlar görüldü         
09:25
Genç kız uçurumdan düşerek hayatını kaybetti, pikniğe gittiği erkek arkadaşları kaçtı Genç kız uçurumdan düşerek hayatını kaybetti, pikniğe gittiği erkek arkadaşları kaçtı         
09:22
Değişen okul ismi nedeniyle öğrenciler sınava giremedi Değişen okul ismi nedeniyle öğrenciler sınava giremedi         
09:21
Müsilaj, Marmara'nın ardından Yunanistan'a sıçradı! Turistik Limni Adası adeta görünmez oldu Müsilaj, Marmara'nın ardından Yunanistan'a sıçradı! Turistik Limni Adası adeta görünmez oldu         
09:18
Spor salonunda kıyafet tartışması! Sütyenle spor yapan kadın, salondan atıldı Spor salonunda kıyafet tartışması! Sütyenle spor yapan kadın, salondan atıldı         
21:19
Bir anlık dikkati, ailesini tehlikeden korudu! Zehirli sarı yılan, saklandığı bahçede yakalandı Bir anlık dikkati, ailesini tehlikeden korudu! Zehirli sarı yılan, saklandığı bahçede yakalandı         
19:20
ABD'de bir yolcu, kalkış sırasında uçaktan atladı ABD'de bir yolcu, kalkış sırasında uçaktan atladı         
19:16
Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'sini görenler tanıyamıyor Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'sini görenler tanıyamıyor         
17:43
Şanlıurfa'da dehşet anları! 7 kişiyi vurup otomobille üzerlerinden geçmeye çalıştılar; o anlar kamerada Şanlıurfa'da dehşet anları! 7 kişiyi vurup otomobille üzerlerinden geçmeye çalıştılar; o anlar kamerada         
17:04
3 yıl önce 5 dönüm araziye ektiği yaban mersininden, bu yıl 250 bin lira kazanacak 3 yıl önce 5 dönüm araziye ektiği yaban mersininden, bu yıl 250 bin lira kazanacak         
12:13
Avukatın etek boyuna müdahale eden hakim için karar verildi Avukatın etek boyuna müdahale eden hakim için karar verildi         
10:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2021 11:38:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TUNUS'TAN GELDİ, KANSERİ TÜRKİYE'DE YENDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement