TUNUS'TAN GELDİ, KANSERİ TÜRKİYE'DE YENDİ - Son Dakika

KOLON kanseri teşhisiyle iki yıl önce ülkesinde ameliyat edilen Tunuslu Mounir Hidri'nin (57), kanseri 6 ay önce nüksedince ikinci kez cerrahi işlem geçirmesi gerekti. Ancak çok riskli bir bölgede olduğu için kendi ülkesinde ve çevre ülkelerde ameliyatı yaptırabilecek bir hastaneye ulaşamadı. Oğlu Dhia Hidri, bu alandaki bilimsel makaleleri araştırırken Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ndeki cerrahların yayınlarına ulaştı. Hastaneyle irtibata geçen aile, sağlık turizmi kapsamında İstanbul'a geldi ve Hidri, başarılı geçen ikinci ameliyatının ardından taburcu olarak ülkesine döndü. Kanserli bölgesi tamamen temizlenen Hidri'nin artık kemoterapi ya da radyoterapi görmesine dahi gerek kalmayacak.

İki yıl önce Tunus'ta kolon kanseri teşhisiyle ameliyat geçiren ve onkoloji tedavisi de gören Mounir Hidri'nin tümörü nüksetti. Ancak çok derin ve riskli bir bölgede olduğu için ne kendi ülkesinde ne de yurt dışında başvurdukları diğer merkezlerde ameliyat olamadı. Oğlu Dhia Hıdri, babasına çare bulabilmek için en iyi merkezleri araştırmaya başladı. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nden Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Yunus Emre Altuntaş'ın makalelerine rastlayınca hemen hastane ile irtibata geçti. Pandemi dönemi olmasına rağmen sağlık turizmi hizmetlerini de başarıyla sürdüren Kartal Şehir Hastanesi'nde, Prof. Dr. Altuntaş ve tersine beyin göçü ile Amerika'dan Türkiye'ye dönen Üroloji Bölümü'nden Doç. Dr. Oktay Akça'nın başında bulunduğu bir ekip tarafından başarıyla ameliyat edilen Hidri, birkaç gün sonra taburcu edilerek ülkesine gönderildi. Hidri'nin başarılı geçen ameliyatı sayesinde yeniden kemoterapi veya radyoterapi almasına da gerek kalmayacak.

ONLARA NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEM AZ

Babasının tekrar eden kanseri nedeniyle hem ülkelerinde hem de çevre bölgelerde pek çok hastane araştırdıklarını ama ameliyatı kimsenin yapamadığını söyleyen Dhia Hidri, Babam Tunus'ta yapı müdürü olarak çalışıyor. Buraya gelebilmek için araştırma yaptık. Direkt Türkiye'ye geldik çünkü araştırmalarımızda, babamın hastalığı ile ilgili yayınlanmış bazı bilimsel makaleler okuduk ve bu makalelerde Doktor Yunus ile bu hastanenin bilgileri yer alıyordu. Bu konuda çok iyi olduklarını düşündüğümüz için geldik buraya açıkçası. Operasyon çok iyi geçti. Doktor Yunus ve Doktor Oktay, ellerinden gelenin en iyisini yaptı ve babamın kanserli bölgesini tek seferde tamamen aldılar. Onlara ne kadar teşekkür etsem azdır dedi.

KONSEY KARARI İLE HASTAYI KABUL ETTİK

Ameliyatı gerçekleştiren ekipten Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'nden Prof. Dr. Yunus Emre Altuntaş, Hastamızın geçtiğimiz 6 ay boyunca pelvik alan dediğimiz tümörün olduğu alanda tekrar bir nüks gelişmiş. Kendileri yurt dışında birkaç merkezde ameliyatını yaptırabilmek adına araştırmalarda bulunmuşlar ama ameliyatın biraz riskli olması üzerine bizim hastanemizi tercih etmişler. Bizler bu tür hastalarımızı multidisipliner bir yaklaşımla ele alıyoruz. Mounir Bey'i de bu nedenle konseyimizde görüştük. Burada evet biz bu cerrahiyi yapabiliriz kararı alındı. Üroloji doktoru Oktay Akça hocamızla birlikte girdik ameliyata. Bu derin pelvik alandaki anatomik olarak zor olan bölgedeki ilk kanser cerrahisine bağlı nüks kitleyi çıkardık. Ameliyatı başarılı bir şekilde tamamladık. Hem yurtdışı olsun, sağlık turizmi olsun, hem kendi ülkemizdeki hastalarımız olsun, bu tür komplike ameliyatlarımızı deneyimli ellerde güvenli bir şekilde yapmaktayız dedi.

TEKRAR KEMOTERAPİ ALMASINA GEREK KALMAYACAK

Robotik cerrahi alanında literatüre giren yöntemleriyle ABD'deki Cleveland Clinic'te görev yaparken, tersine beyin göçü ile geçtiğimiz yıl ilk görev yerlerinden biri olan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne dönen Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Oktay Akça, Tunuslu hastanın bu başarılı ameliyat sayesinde tekrar onkolojik tedaviler almasına da gerek kalmayacağını belirterek şu bilgileri verdi Hastamız daha önce kanser nedeniyle AP (Abdominoperineal Resection) adını verdiğimiz tüm rektumun ve kolonun (kalın bağırsak) alınmış olduğu bir ameliyat geçirmiş. Kolon adeno CA (kolon kanseri) tanısı koyuluyor. Hasta aynı zamanda ileostomili bir hasta. İlk ameliyata bağlı bağırsak yapışıklıkları var doğal olarak. Derin bir alanda tümör nüks ediyor. Yani pelvisin alt kısımlarında. Bu da ciddi bir cerrahi tecrübe gerektiriyor. Hastanemizde hem üro-onkoloji, hem genel cerrahi olarak ciddi bir onkolojik birikimimiz var. Ameliyatı da genel cerrahi ile birlikte gerçekleştirdik bu nedenle. Hastanın kitlesini başarılı bir şekilde çıkardık. Herhangi bir komplikasyon da yaşamadık ve taburcu ettik. Buraya gelmeden önce baya bir merkez dolaşmışlar. Hem ameliyatı riskli olmasından dolayı, kitleyi çıkartamama ihtimali, hem de komplikasyonların üstesinden gelememe gibi durumlarla karşılaştıkları için bize başvurdular. Hastanın kanseri nüksettiğinde cerrahi dışında hemen hemen bir şansı kalmıyor. Eğer cerrahi yapılamazsa, tekrar aynı bölgeye kurtarma radyoterapisi ya da kurtarma kemoterapisi demiş olduğunuz işlemler uygulanacaktı. Bunların komplikasyonları da cerrahiye nazaran ileri dönemde daha fazla. Üstelik hastaya da cerrahi kadar faydası olmayacaktı. Yani hasta tekrar bir nüksle hayatının ilerleyen dönemlerinde uğraşacaktı. Şimdi, kitle tamamen çıkarıldığı için takip edilecek ve herhangi bir nüks olmadığı müddetçe de ekstra bir tedavi almasına gerek kalmayacak.

SAĞLIK TURİZMİNDE DE REFERANS MERKEZLERDENİZ

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Sağlık Turizmi Koordinatörü Dr. Mehmet Altıntaş ise hastanede pandemi dönemine rağmen sağlık turizmi faaliyetlerinin de sürdürüldüğüne işaret ederek Kartal Şehir Hastanesi olarak pandemi döneminde de sağlık turizmine devam ettik. Afrika'dan, Ortadoğu'dan, Uzakdoğu'dan ve Avrupa'dan birçok hastayı kabul ederek hastanemizin güncel ileri teknolojik altyapısı ile birlikte sağlık hizmetlerimizi sunduk. Pandemi bittikten sonraki dönemde de faaliyetlerimiz umarım oldukça hızlanacak. Biz bu anlamda hem sağlık turizmi alanında ülkemizin önde gelen merkezlerinden biri olabilmek hem de diğer tüm hastalarımıza hizmet vermeye devam etmeyi hedefliyoruz. Kartal Şehir Hastanesi'nin 13 tane mükemmeliyet merkezi var. Bunların başında geçmişimizde de oldukça deneyimli ve tecrübeli olduğumuz onkoloji alanı geliyor. Tıbbi onkoloji, onkolojik cerrahi, inme merkezimiz, obezite merkezimiz gibi 13 tane farklı mükemmeliyet merkezi ile yaklaşık 30 eğitim kliniği ve 50 farklı branşta hem sağlık turizmi hastalarına hem de halkımıza hizmet veriyoruz. Onkoloji konusunda biz hem cerrahi alanında, gastrointestinal sistem kanserleri, akciğer, prostat kanserleri, meme ve jinekolojik kanserler gibi bütün onkolojik vakalarda oldukça deneyimli bir merkeziz. Hem cerrahi açıdan hem de medikal ve radyasyon onkolojisi açısından tedavilerimiz tamamlayıcı, bütünleyici, tüm ekipman ve cihazlara sahip merkezimizde gerçekleştiriliyor. Bu bölgenin ve ülkemizin onkoloji hastalarının başvurduğu bir referans merkezi konumundayız dedi.