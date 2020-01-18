Tunus'tan "hava sahasını ihlal edeni vurmaya hazırız" uyarısı - Son Dakika
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Tunus'tan "hava sahasını ihlal edeni vurmaya hazırız" uyarısı

33 dakika önce

Tunus, ülkenin hava sahasını ihlal edeni vurmaya hazır oldukları uyarısında bulundu.

Tunus'tan

Tunus, ülkenin hava sahasını ihlal edeni vurmaya hazır oldukları uyarısında bulundu.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tunus yerel medyasında, ülkenin hava sahasını ihlal eden drone görüldüğü yönündeki haberlerin asılsız olduğu belirtilerek, ülkenin hava sahasının ihlaline karşı gerekli tedbirlerin alınacağı ifade edildi.

Açıklamada, "Tunus hava sahasında drone görüldüğü haberleri asılsızdır. Savunma Bakanlığı, bu dronların Tunus havasından hiç geçmediğini, ancak Libya sınırı yakınından geçtiğini tespit etti. Hava sahasını ihlal edeni vurmaya hazırız." ifadelerine yer verildi.

Tunus, terör olaylarını engellemek için Libya sınırında 2015 yılından bu yana güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Libya, Tunus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:20 Kaynak: AA
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