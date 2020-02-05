Tunus'tan "İsrail'le hiçbir şekilde ilişki kurmayacağız" açıklaması - Son Dakika
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Tunus'tan "İsrail'le hiçbir şekilde ilişki kurmayacağız" açıklaması

6 saat önce

Tunus Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile spor dahil hiçbir alanda ilişki kurmayacaklarını açıkladı.

Tunus'tan

Tunus Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile spor dahil hiçbir alanda ilişki kurmayacaklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de düzenlenen Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) turnuvaları çerçevesinde ülkesinin bayanlar milli tenis takımının, İsrail takımıyla karşı karşıya gelecek olmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in Filistin davasına yönelik taahhütlerini ihlal ettiği vurgulanarak, bu ülkeyle spor alanı dahil hiçbir şekilde ilişki kurulmayacağı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'le yapılacak spor karşılaşmaları, Tunus'un, kardeş Filistin halkının mücadelesine ve başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulması yönünde verdiği desteğe zıt düşen bir durumdur."

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said de daha önce, Fransa ve İsrail vatandaşlığı bulunan İsrailli tenisçi Aaron Cohen'in, ülkesinin ev sahipliği yaptığı Uluslararası Tenis Turnuvası'na katılmasıyla ilgili soruşturma açılması talimatı vermişti.

İsrail, Tenis, Tunus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:08 Kaynak: AA
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