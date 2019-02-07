Son Dakika Haberleri: Tunus'tan Katar'a "Kupa Tebriği"

Tunus'tan Katar'a "Kupa Tebriği"

1 saat önce

Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, Katar Milli Takımı'nın Asya Kupası'ndaki şampiyonluğundan dolayı Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi tebrik etti.

Tunus'tan Katar'a
Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, Katar Milli Takımı'nın Asya Kupası'ndaki şampiyonluğundan dolayı Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi tebrik etti.

Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi, Katar Emiri Temim ile telefonda görüştü.

Sibsi, Katar Milli Takımı'nın Asya Kupası'ndaki şampiyonluğundan dolayı Katar Emiri Temim'i tebrik ederek, milli takımın başarılarının devam etmesi temennisinde bulundu.

Sibsi ve Temim ayrıca, iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı.

Asya Kupası'nda ilk kez finale yükselen Katar ile daha önce 4 kez şampiyon olan Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Zayed Sports City Stadı'nda 1 Şubat'ta karşılaşmıştı.

2019 Asya Kupası finalinde Katar, Japonya'yı 3-1 yenerek şampiyon olmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:38 Kaynak: AA

Asya, Tunus, Katar, Güncel
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