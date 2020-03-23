Tunus'tan koronavirüsün ekonomiye etkisiyle mücadele için 850 milyon dolarlık paket - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tunus'tan koronavirüsün ekonomiye etkisiyle mücadele için 850 milyon dolarlık paket - Son Dakika

Tunus'tan koronavirüsün ekonomiye etkisiyle mücadele için 850 milyon dolarlık paket

6 saat önce

Tunus, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik ve sosyal etkilerini gidermek için 2,5 milyar Tunus dinarı (yaklaşık 850 milyon dolar) tutarında bir paket açıkladı.

Tunus'tan koronavirüsün ekonomiye etkisiyle mücadele için 850 milyon dolarlık paket, System.String[]

Tunus, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik ve sosyal etkilerini gidermek için 2,5 milyar Tunus dinarı (yaklaşık 850 milyon dolar) tutarında bir paket açıkladı.

Başbakan İlyas Fahfah, devlet televizyonu aracılığıyla yaptığı açıklamada, ülke genelinde vatandaşlarına zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmayarak genel karantina uygulamasına uyma çağrısı yaptı.

Genel karantina kararının kendileri için de zor olduğunu dile getiren Fahfah, bu sürecin ülke ekonomisinde yol açtığı zararı gidermek için vergi borçlarını, küçük ve orta ölçekli işletmelerin borçlarını, düşük gelirli çalışanların kredi ödemelerini erteleyeceklerini, ayrıca dar gelirli ailelere sosyal yardım sağlayacaklarını söyledi.

Söz konusu paketin yaklaşık 2,5 milyar Tunus dinarı tutarında olduğunu belirten Fahfah, "Tunus tehlikeli bir savaşta. Savaşın ve uygulamaya geçtiğimiz olağanüstü tedbirlerin bir bedeli var ancak başka seçeceğimiz yok." dedi.

Tunus Başbakanı, hükümetin bu yılki büyüme tahminlerini de yüzde 2,7'den yüzde 1'e çektiğini sözlerine ekledi.

Tunus'ta yeni tip koronavirüs ilk olarak feribotla İtalya'dan gelen bir yolcuda görülmüştü. Birçok Avrupa ülkesiyle feribot ve uçak seferlerini durduran Tunus'ta şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 75'e yükseldi.

Cumhurbaşkanı Kays Said, daha öncede duyurulan 18.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağının yanı sıra cuma akşamı zorunlu durumlar hariç şehirler arası seyahatin yasaklandığını belirterek genel karantina ilan etmişti.

Tunus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:12 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Uzaktan eğitimin ilk gününde çocuklara izletilen görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Koronavirüsten bayıldığını söyleyip vatandaşlardan para alan şahıs yakalandı Avukat Meltem Banko, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ni yorumladı: Vatandaşların hukuki hakları korunuyor Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medyadan gelen uzaktan eğitim tepkilerine yanıt verdi: Ben de onaylamıyorum
Sokağa çıkmaları yasaklanan yaşlılar, polise sundukları gerekçelerle Sokağa çıkmaları yasaklanan yaşlılar, polise sundukları gerekçelerle "Yok artık" dedirtti         
08:58
Genç adam 'Kim korkar koronadan' diyerek marketteki deodorantları yaladı Genç adam 'Kim korkar koronadan' diyerek marketteki deodorantları yaladı         
08:44
Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı         
08:43
Galatasaray'dan ayrılan Babel, Emre Mor ve Nzonzi'nin performansları hayal kırıklığı yarattı Galatasaray'dan ayrılan Babel, Emre Mor ve Nzonzi'nin performansları hayal kırıklığı yarattı         
07:43
Koronavirüs nedeniyle NBA'in zararı 1 milyar dolara ulaştı Koronavirüs nedeniyle NBA'in zararı 1 milyar dolara ulaştı         
07:43
Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi         
06:42
Son Dakika: Kamu kurum ve kuruluşlarına, dönüşümlü, esnek ve uzaktan çalışma uygulaması için izin verildi Son Dakika: Kamu kurum ve kuruluşlarına, dönüşümlü, esnek ve uzaktan çalışma uygulaması için izin verildi         
23:25
Suriye'de ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi Suriye'de ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi         
23:00
KKTC'de 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi! Toplam vaka sayısı 38'e yükseldi KKTC'de 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi! Toplam vaka sayısı 38'e yükseldi         
22:55
Merih Demiral videolu mesaj yayınladı: Sağlığım gayet iyi Merih Demiral videolu mesaj yayınladı: Sağlığım gayet iyi         
21:48
Merkel'in kendini karantinaya almasının ardından alışveriş yaptığı marketteki Almanlar panik oldu Merkel'in kendini karantinaya almasının ardından alışveriş yaptığı marketteki Almanlar panik oldu         
21:21
ABD'li Senatör Rand Paul'un koronavirüs testi pozitif çıktı ABD'li Senatör Rand Paul'un koronavirüs testi pozitif çıktı         
21:16
Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 5476'ya yükseldi Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 5476'ya yükseldi         
20:12
Almanya'da 2'den fazla kişinin bir araya geldiği toplantılar yasaklandı Almanya'da 2'den fazla kişinin bir araya geldiği toplantılar yasaklandı         
19:52
Bakan Selçuk, TRT-EBA TV'deki 'ilk ders' için kamera karşısına geçti Bakan Selçuk, TRT-EBA TV'deki 'ilk ders' için kamera karşısına geçti         
19:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 17:02:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tunus'tan koronavirüsün ekonomiye etkisiyle mücadele için 850 milyon dolarlık paket - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]