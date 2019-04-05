Son Dakika Haberleri: Tunus'tan Libya'daki Taraflara İtidal Çağrısı

Tunus'tan Libya'daki Taraflara İtidal Çağrısı

1 saat önce

Tunus yönetimince Libya'daki gelişmelerden endişe duyulduğu belirtilerek, ülkedeki taraflara itidal çağrısı yapıldı.

Tunus'tan Libya'daki Taraflara İtidal Çağrısı, System.String[]
Tunus yönetimince Libya'daki gelişmelerden endişe duyulduğu belirtilerek, ülkedeki taraflara itidal çağrısı yapıldı.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Tunus, Libya'daki tehlikeli gelişmeleri dikkatle izliyor ve kardeş ülkedeki olaylar hakkındaki derin endişelerini dile getiriyor. Libya'daki tarafları itidalle hareket etmeye, kardeş Libya halkının çektiği acıyı daha da derinleştiren ve toprak bütünlüğünü tehdit eden tırmandırma adımlarından kaçınmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Birleşmiş Milletlerin desteklediği siyasi süreci korumanın gerekliliğine işaret edilen açıklamada, bu ay yapılması planlanan Ulusal Diyalog Konferansı'nın başarılı olması için tüm şartları sağlayarak Libya'ya güvenlik ve istikrarı geri getirecek kalıcı bir siyasi çözüm bulunmasının önemi vurgulandı.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, dün Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattığını açıklamıştı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac da sivillerin hayatına yönelik tehditlere karşı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nı güç kullanma ve hava saldırıları düzenlemekle görevlendirmişti.

Trablus'un doğusuna 200 kilometre uzaklıkta bulunan Misrata kentindeki devrimci gruplar da Hafter'e bağlı güçleri durdurmak için hazır olduklarını açıklamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:24 Kaynak: AA

Trablus, Tunus, Libya, Güncel
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