Tunus'ta 13 binden fazla kişi yasa dışı yollarla İtalya'ya geçti - Son Dakika
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Tunus'ta 13 binden fazla kişi yasa dışı yollarla İtalya'ya geçti

13.09.2022 19:00
Tunus'ta 13 binden fazla kişi yasa dışı yollarla İtalya'ya geçti

Tunus'tan yasa dışı yollarla İtalya'ya geçen düzensiz göçmen sayısının 2022 yılı başından bu yana 13 bini aştığı bildirildi.

Tunus'tan yasa dışı yollarla İtalya'ya geçen düzensiz göçmen sayısının 2022 yılı başından bu yana 13 bini aştığı bildirildi.

Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu yetkilileri, başkent Tunus'ta düzenledikleri basın toplantısında, ülkede yaşanan düzensiz göç krizini değerlendirdi.

Forum Başkanı Ramazan bin Ömer, "2022 yılı başından bu yana, 2 bin 600'ü çocuk, 640'ı kadın olmak üzere 13 bin 449'un üzerinde Tunuslu düzensiz göçmen İtalya kıyılarına ulaştı." dedi.

Yetkililerin 1890'ın üzerinde yasa dışı göç girişimine engel olduğunu aktaran Bin Ömer, 23 bin 217 düzensiz göçmenin yasa dışı yollarla ülkeden ayrılmasının engellendiğini açıkladı.

507 düzensiz göçmen denizde kayboldu

Düzensiz göçmenlerden 507'sinin denizde kaybolduğunu belirten Bin Ömer, yaşanan göç dalgasını bir "insanlık trajedisi" olarak değerlendirdi.

Tunus İçişleri Bakanlığının verilerine göre, 2021 yılı boyunca 10 bin 371'i Sahra Altı Afrika'dan olmak üzere 20 bin 616 düzensiz göçmen gözaltına alındı.

Ulusal Muhafız Birliğinin 25 Ağustos'ta yaptığı açıklamada ise 2022'nin başından itibaren Tunus genelinde Avrupa'ya yönelik 1509 düzensiz göç girişiminin engellendiği belirtilmişti.

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Kaynak: AA

İtalya, Tunus, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunus'ta 13 binden fazla kişi yasa dışı yollarla İtalya'ya geçti - Son Dakika
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