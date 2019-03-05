Son Dakika Haberleri: Tunus, Tarım Sigortasında Türkiye'yi Rol Model Alacak

Tunus, Tarım Sigortasında Türkiye'yi Rol Model Alacak

1 saat önce

TARSİM (Tarım Sigortaları Havuzu) ile TİKA (Türk İş birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı) iş birliğiyle Tunus'ta tarım sigortası konulu eğitim programı gerçekleştirildi.

Tunus, Tarım Sigortasında Türkiye'yi Rol Model Alacak, System.String[]
TARSİM (Tarım Sigortaları Havuzu) ile TİKA (Türk İş birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı) iş birliğiyle Tunus'ta tarım sigortası konulu eğitim programı gerçekleştirildi.

TARSİM ve TİKA iş birliğiyle 26- 28 Şubat tarihleri arasında Tunus'ta düzenlenen tarım sigortası konulu eğitim programında, Türkiye'deki tarım ve tarım sigortası faaliyetlerine yönelik deneyimler paylaşıldı. Türkiye'yi temsilen TARSİM Genel Müdürü Yusuf Cemil Satoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Bekir Engürülü, Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü Hazine Uzmanı Ezgi Günbatar ile beraberindekiler katılım sağladı. Türk heyet, program kapsamında Türkiye Büyükelçiliği ile Tunus Tarım Bakanlığı'nı da ziyaret etti.

TARSİM Genel Müdürü Satoğlu, tarım sektörünün her ülkede hayati öneme sahip olduğunu vurgulayarak, bu sektörün sürdürülebilirliğini garanti altına almak ve onu koruyabilmek için sigorta sisteminin gerekli olduğuna değindi.

Tunus Tarım Bakanlığı Teşvik ve Krediler Müdürü Munya el Hemmami ise; Türkiye deneyiminden yararlanarak, TARSİM'e benzer bir sistem oluşturmak istediklerini dile getirdi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 02:14 Kaynak: İHA

Tarım Sigortaları Havuzu, Türkiye, Tunus, Ekonomi
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