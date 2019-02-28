Son Dakika Haberleri: Tunus Tarımda Türkiye Tecrübesinden Yararlanmak İstiyor

Tunus Tarımda Türkiye Tecrübesinden Yararlanmak İstiyor

1 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Tunus'ta düzenlenen tarım sigortası alanındaki eğitim programı sona erdi.

Tunus Tarımda Türkiye Tecrübesinden Yararlanmak İstiyor, System.String[]
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Tunus'ta düzenlenen tarım sigortası alanındaki eğitim programı sona erdi.

TİKA'nın, Tunus'taki projeleri kapsamında 26- 28 Şubat tarihleri arasında düzenlenen eğitim programında bu ülkedeki tarım uzmanlarına Türkiye deneyimi anlatıldı.

Tunus Tarım Bakanlığı Teşvik ve Krediler Müdürü Munya el-Hemmami konuya dair AA muhabirine yaptığı açıklamada, programa katılan 26 uzmana Türkiye deneyiminin aktarıldığını söyledi.

Hemmami, ülkesinin tarımda Türkiye deneyiminden yararlanmak ve Türkiye'deki tarım sigorta sistemine benzer bir sistem oluşturmak istediklerini dile getirdi.

TİKA'yla iş birliği içinde düzenlenen program nedeniyle Tunus'ta bulunan Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Genel Müdürü Yusuf Cemil Satoğlu da deneyimlerini meslektaşlarına aktarmak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Satoğlu, tarım sektörünün her ülkede hayati öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Bu sektörün sürdürülebilirliğini garanti altına almak, onu koruyabilecek bir sigorta sistemi gerektirir." ifadelerini kullandı.

Tunus'ta tarım, gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 9'una katkı sağlıyor. Ülkedeki toplam iş gücünün yüzde 16'sı da tarım alanında çalışıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:08 Kaynak: AA

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