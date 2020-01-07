Tunus: Türkiye (Libya için) deniz ve hava sahamızı kullanma talebinde bulunmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tunus: Türkiye (Libya için) deniz ve hava sahamızı kullanma talebinde bulunmadı - Son Dakika

Tunus: Türkiye (Libya için) deniz ve hava sahamızı kullanma talebinde bulunmadı

6 saat önce

Tunus, "Türkiye'nin Libya konusunda deniz ve hava sahasını kullanmayı kendilerinden hiçbir şekilde talep etmediğini" açıkladı.

Tunus: Türkiye (Libya için) deniz ve hava sahamızı kullanma talebinde bulunmadı, System.String[]

Tunus, " Türkiye'nin Libya konusunda deniz ve hava sahasını kullanmayı kendilerinden hiçbir şekilde talep etmediğini" açıkladı.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın kuruluşlarında Türkiye'nin Tunus'tan deniz ve hava sahasını kullanma talebinde bulunduğu yönünde yer alan haberlerin doğru olmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Tunus Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'den ülkenin hava ve deniz sahasını kullanmayı talep ettiğine ilişkin basında ve sosyal medyada dolaşan haberleri açıklığa kavuşturmayı önemsiyor. Bu haberler asılsızdır." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın böyle bir talepte bulunmadığı, Tunus Cumhurbaşkanı Said'in de bu yöndeki haberlerin muhatabı olmadığı vurgulanan açıklamada, böyle bir konunun gündeme gelmediği, tartışılmadığı ve önerilmediği kaydedildi.


Son günlerde çeşitli kaynaklardan yapılan propagandaların "Tunus'un resmi tutumunun güvenilirliğini baltalamak ve Tunus'u bazı kardeş ve dost ülkelerle bir araya getiren ilişkileri kötülemek" amacı taşıdığı aktarılan açıklamada, "Tunus'un ulusal egemenliğine düşkün olduğu kadar eksenlerden uzak durma, uluslararası meşruiyete bağlı kalma ve bölgedeki tüm halkları bölünmeden sakınmada kararlı olduğu" ifade edildi.

Kuzey Afrika ve Arap basınında, Türkiye'nin Libya'ya asker göndermek için Tunus'tan "hava ve deniz sahasını kullanmayı istediği ve Tunus'un bu talebi reddettiği" ileri sürülmüştü.

Aynı şekilde, Erdoğan'ın Said'den Türk kuvvetleri ve ekipmanının Tunus'tan geçmesi konusunda iş birliği yapmasını istediğine ilişkin Tunus Cumhurbaşkanı Basın Danışmanı Reşide en-Nefir'e atfedilen açıklamalar basında yer almıştı.

Türkiye, Libya, Tunus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 09:36 Kaynak: AA
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