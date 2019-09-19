Son Dakika Haberleri: Tunus'u 24 yıl demir yumrukla yöneten Zeynel Abidin bin Ali kimdir?
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Tunus'u 24 yıl demir yumrukla yöneten Zeynel Abidin bin Ali kimdir?

41 dakika önce

Tunus'u 24 yıl demir yumrukla yöneten Zeynel Abidin bin Ali kimdir?

Tunus'u 24 yıl demir yumrukla yöneten Zeynel Abidin bin Ali kimdir?, System.String[]

Kuzey Afrika ülkesi Tunus'ta 24 yıllık otokratik yönetimine karşı başlatılan ve Yasemin Devrimi olarak adlandırılan halk ayaklanmaları sonucu bir daha dönmemek üzere ülkesinden kaçan devrik Devlet Başkanı Zeynel Abidin bin Ali, Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde tedavi gördüğü bir hastanede 83 yaşında hayatını kaybetti.


Tunus'un Hammam Sousse kentinde 1936 yılında dünyaya gelen Zeynel Abidin bin Ali, kendi ülkesinin yanı sıra ABD ve Fransa'daki en prestijli askeri okullarda askeri eğitim ve istihbarat eğitimi aldı.

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Suudi Arabistan, Zeynel Abidin, Kuzey Afrika, Tunus, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:45 
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