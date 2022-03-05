Tunus: Ukrayna krizinin çözümünde en iyi yol diyalog ve müzakere - Son Dakika
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Tunus: Ukrayna krizinin çözümünde en iyi yol diyalog ve müzakere

05.03.2022 02:34
Tunus: Ukrayna krizinin çözümünde en iyi yol diyalog ve müzakere

Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi, Ukrayna'da yaşanan krizin en ideal çözümünün diyalog ve müzakere yolu olduğunu belirtti.

Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi, Ukrayna'da yaşanan krizin en ideal çözümünün diyalog ve müzakere yolu olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya'nın Tunus Büyükelçisi Alexander Zolotov'u bakanlık binasında kabul eden Cerendi, itimat mektubunu teslim aldı.

Burada konuşan Cerendi, Rusya-Ukrayna arasındaki krizi sona erdirmenin ve insani durumun daha da kötüleşmesine engel olmanın en iyi yolunun, müzakere ve diyalog olduğunu ifade etti.

Cerendi, Dışişleri Bakanlığının Rus Büyükelçisinin, Tunus'taki görevini en iyi şekilde yerine getirebilmesi için uygun koşullar oluşturmaya hazır olduğunu aktardı.

Tunus'a büyükelçi atanmaktan onur duyduğunu vurgulayan Rus Büyükelçi Zolotov ise iki ülke arasında farklı alanlardaki ilişkileri güçlendirmeye gayret edeceğini dile getirdi.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Müzakere, Ukrayna, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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