Tunus Ulaştırma Bakanlığı: Çinli Şirket, Mega Projelerde Tunus ile İşbirliğine Hazır - Son Dakika

TUNUS, 26 Mart (Xinhua) — Tunus Ulaştırma Bakanı Rabie Majidi, Cuma günü CSCEC temsilcilerini kabul etti. Çinli uzmanlar, karayolları, büyük şehirler arasındaki demiryolu ağları ve ticari limanlar gibi mega projelerde Tunus ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını teyit etti. Tunuslu bakan, Tunus, Cezayir ve Libya'nın başkentlerini birbirine bağlayacak Hızlı Demiryolu Ağı (RFR) projesinin öneminin altını çizdi ve bu projenin kara sınır geçişlerini artırma ve lojistik bölgeler oluşturmayı desteklemedeki rolünü vurguladı.