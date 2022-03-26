Tunus Ulaştırma Bakanlığı: Çinli Şirket, Mega Projelerde Tunus ile İşbirliğine Hazır - Son Dakika
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Tunus Ulaştırma Bakanlığı: Çinli Şirket, Mega Projelerde Tunus ile İşbirliğine Hazır

26.03.2022 09:22
Tunus Ulaştırma Bakanlığı: Çinli Şirket, Mega Projelerde Tunus ile İşbirliğine Hazır

TUNUS, 26 Mart (Xinhua) — Tunus Ulaştırma Bakanı Rabie Majidi, Cuma günü CSCEC temsilcilerini kabul etti. Çinli uzmanlar, karayolları, büyük şehirler arasındaki demiryolu ağları ve ticari limanlar gibi mega projelerde Tunus ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını teyit etti. Tunuslu bakan, Tunus, Cezayir ve Libya'nın başkentlerini birbirine bağlayacak Hızlı Demiryolu Ağı (RFR) projesinin öneminin altını çizdi […]

TUNUS, 26 Mart (Xinhua) — Tunus Ulaştırma Bakanı Rabie Majidi, Cuma günü CSCEC temsilcilerini kabul etti. Çinli uzmanlar, karayolları, büyük şehirler arasındaki demiryolu ağları ve ticari limanlar gibi mega projelerde Tunus ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını teyit etti. Tunuslu bakan, Tunus, Cezayir ve Libya'nın başkentlerini birbirine bağlayacak Hızlı Demiryolu Ağı (RFR) projesinin öneminin altını çizdi ve bu projenin kara sınır geçişlerini artırma ve lojistik bölgeler oluşturmayı desteklemedeki rolünü vurguladı.

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Tunus, Libya, Cuma, Mart, Genel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Genel Tunus Ulaştırma Bakanlığı: Çinli Şirket, Mega Projelerde Tunus ile İşbirliğine Hazır - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tunus Ulaştırma Bakanlığı: Çinli Şirket, Mega Projelerde Tunus ile İşbirliğine Hazır - Son Dakika
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