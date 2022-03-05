Tunus Ulusal Barolar Birliğinden, eski Baro Başkanının serbest bırakılması çağrısı - Son Dakika
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Tunus Ulusal Barolar Birliğinden, eski Baro Başkanının serbest bırakılması çağrısı

05.03.2022 03:07
Tunus Ulusal Barolar Birliğinden, eski Baro Başkanının serbest bırakılması çağrısı

Tunus Ulusal Barolar Birliği, askeri mahkeme tarafından tutuklu yargılanmasına karar verilen, Birliğin eski Başkanı Abdurrezak el-Kilani'nin serbest bırakılmasını istedi.

Tunus Ulusal Barolar Birliği, askeri mahkeme tarafından tutuklu yargılanmasına karar verilen, Birliğin eski Başkanı Abdurrezak el-Kilani'nin serbest bırakılmasını istedi.

Tunus Ulusal Barolar Birliğinden yapılan açıklamada, sivillerin askeri mahkemelerde yargılanmasının reddedildiği ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu karardan, son 10 yıl boyunca iktidarda olan ve temel hak ve özgürlüklerle çelişen istisnai kanun ve emirleri uygulamaya devam eden partilerin sorumlu olduğu kaydedildi.

Barolar Birliği, Kilani'nin tutuklanmasına karşı çıktı ve serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Eski Tunus Ulusal Barolar Birliği Başkanı Kilani'yi tutuklama kararı

Tunus Askeri Mahkemesi tarafından 21 Ocak'ta Kilani hakkında "güvenlik güçlerini tehdit etme ve saldırıya teşebbüs" suçlamasıyla tutuklu yargılanması yönünde karar verilmişti.

31 Aralık 2021'de ev hapsine alınan Nahda Hareketi Başkan Yardımcısı Nureddin Bahiri'nin savunma ekibinde yer alan Kilani'ye, müvekkili Bahiri'yi ziyareti sırasında güvenlik güçleriyle yaşadığı tartışmadan dolayı dava açılmıştı.

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Mahkeme, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus Ulusal Barolar Birliğinden, eski Baro Başkanının serbest bırakılması çağrısı - Son Dakika


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