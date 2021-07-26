Tunus Ulusal Belediyeler Birliği: "Cumhurbaşkanı'nın kontrolü ele geçirmesi için darbe yapıldı" - Son Dakika

Tunus Ulusal Belediyeler Birliği, Cumhurbaşkanı Kays Said'in Meclisin faaliyetlerini durdurma ve Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden alma kararının, Anayasa'ya aykırı olduğunu ve Cumhurbaşkanı'nın kontrolü ele geçirmesi için yapılan bir "darbe" olduğunu bildirdi.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Said "diyalog çabalarını defalarca reddetmek" ve "karmaşaya neden olmakla" suçlandı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Said'in darbe girişimine ilişkin "Kararlar Anayasa'ya aykırıdır ve Cumhurbaşkanı'nın kontrolü ele geçirmesi için darbe yapıldı." ifadeleri kullanıldı.

Seçilmiş tüm kurum ve kuruluşların faaliyetlerinin dondurulmasının reddedildiği belirtilen açıklamada, "tüm taraflara Tunus'un ve halkının iyiliği için akıl ve istişareye öncelik vererek uzlaşmacı olma" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca ülkede "benzeri görülmemiş" olayların yaşandığı vurgulanarak, "meşru ve yasal tüm halk hareketlerine mutlak bir şekilde destek verildiği" kaydedildi.

Ne olmuştu?

Tunus'ta hükümet ve muhalefet partilerine yönelik protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Said de Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi azlettiğini ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

Hükümete yönelik bu darbe girişiminin ardından askerler, Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ve beraberindeki milletvekillerini Meclise almamıştı.

Cumhurbaşkanı Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal dayanağı bulunmayan bu adımın bir "darbe" olduğunu vurgulamıştı.