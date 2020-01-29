Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikasından ABD'nin sözde barış planına tepki - Son Dakika
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Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikasından ABD'nin sözde barış planına tepki

6 saat önce

Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikası, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planını kınayarak, ülkedeki tüm ulusal güçleri buna karşı birlikte çalışmaya çağırdı.

Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikasından ABD'nin sözde barış planına tepki, System.String[]

Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikası, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planını kınayarak, ülkedeki tüm ulusal güçleri buna karşı birlikte çalışmaya çağırdı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin Filistin topraklarında başkenti Kudüs olan özgür ve bağımsız devlet kurmak için verilen mücadeleyi sonlandırma yolundaki bu acımasız atağının, Filistin halkının meşru haklarını baltalayabileceği" belirtildi.

Tüm Tunus ulusal güçlerine söz konusu "Amerikan Siyonist projesini" reddetme yolunda çalışmak için birlik olma çağrısı yapılan açıklamada, medyanın felaketin tehlikelerini ortaya koymada ve küresel direniş hareketine katılmak için kamuoyunu harekete geçirmede önemli bir rolü olduğu vurgulandı.

Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da dün düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.


Sözde barış planı kapsamında, Kudüs'ün "İsrail'in bölünmez başkenti" olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.


Netanyahu ise planı, "İsrail için çok büyük ve tarihi bir kazanım" şeklinde nitelendirmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 08:20 Kaynak: AA
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