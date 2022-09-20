Tunus'ta Ulusal Kurtuluş Cephesi, yeni seçim yasasına karşı

Tunus Ulusal Kurtuluş Cephesi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in geçen hafta duyurduğu yeni seçim yasasını reddettiklerini açıkladı.

Ülkedeki muhalif siyasilerden oluşan Ulusal Kurtuluş Cephesi lideri Ahmed Necib eş-Şabi, başkent Tunus'ta düzenlediği basın toplantısında, yeni seçim yasasını ve ülkedeki siyasi durumu değerlendirdi.

Yeni yasayı demokratik bulmadıklarını vurgulayan Şabi, "Demokrasi ilkelerine uymayan koşullarda hazırlanan yeni seçim yasası, parlamento seçimlerine katılım özgürlüğüne kısıtlama getirdi. Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kuruluna mutlak yetkiler verilmesinin yanı sıra milletvekili adaylarının seçime katılım için ikamet ettiği bölgeden ve en az 400 imza toplanmasının istenmesi gibi katılımı kısıtlayan koşulların öne sürülmesi, seçime katılım özgürlüklerini sınırlıyor." diye konuştu.

Genel seçimlerin planlandığı gibi 17 Aralık'ta düzenlenmesini mümkün görmediklerini belirten Şabi, "Ülkedeki birkaç parti haricinde tüm siyasi partiler seçimi boykot edeceklerini duyurdu. Bu şartlarda seçimlerin yapılabileceğini düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile eski Başbakan Ali el-Ureyd'in Terörle Mücadele Şubesinde dünden bu yana sorgulanmalarını da değerlendiren Şabi, "Cumhurbaşkanı Said, ülkede önde gelen siyasileri hedef alıyor. Bu yargı süreçlerinin ülkeye bir faydası yok, bunlar sadece ülkedeki siyasi krizi derinleştirecektir." dedi.

Tunus'ta yeni seçim yasası

Tunus'ta 25 Temmuz'da halk oylaması ile kabul edilen yeni anayasanın ardından 15 Eylül'de Cumhurbaşkanı Said yeni seçim kararnamesinin hazır olduğunu belirterek seçmenleri 17 Aralık'ta parlamento seçimleri için oy kullanmaya çağırmıştı.

Yeni seçim yasasında aday olmak için 400 imza toplanması ve seçim bölgelerinin yeniden bölünmeler ile revize edilmesi tartışmalara yol açtı.

Gannuşi ve Ureyd'in sorgu süreci

Nahda Hareketinden 18 Eylül'de yapılan açıklamada, Gannuşi ile yardımcısı ve eski Başbakan Ureyd'in Terörle Mücadele Şubesi'ne ifade vermek üzere çağrıldıkları duyurulmuştu.

Başkent Tunus'taki Ulusal Terör Suçlarını Araştırma Merkezi'nde yer alan Terörle Mücadele Şubesi'nde dün sabah saatlerinde başlayan Ureyd'in sorgusu geç saatlere kadar sürmüştü.

Sorgusunun ardından savcılık, Ureyd'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etmişti.

Gannuşi'nin ise Terörle Mücadele Şubesi'ndeki ifade verme işleminin bugün yapılması bekleniyor.

Tunus'ta siyasi kriz ve yeni siyasi takvim süreci

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2021'de Meclisin çalışmalarını askıya alarak milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırmış, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendisine bağlamıştı.

Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de anayasa değişikliği referandumuna, 17 Aralık 2022'de ise erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını bildirmişti.

Tunus'ta 25 Temmuz'daki yeni anayasa referandumuna katılım yüzde 30,5 olarak gerçekleşmişti. Referanduma katılan 2 milyon 630 bin 94 seçmenin yüzde 94,6'sının "evet' oyu kullandığını açıklayan Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu, "Tunus Cumhuriyeti için yeni anayasa taslağının kabul edildiğini" duyurmuştu.