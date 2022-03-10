Tunus uluslararası kutuplaşma karşısında Arap ülkelerine birlik çağrısı yaptı - Son Dakika
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Tunus uluslararası kutuplaşma karşısında Arap ülkelerine birlik çağrısı yaptı

10.03.2022 00:31
Tunus uluslararası kutuplaşma karşısında Arap ülkelerine birlik çağrısı yaptı

Tunus, "artan uluslararası kutuplaşma" karşısında Arap ülkelerine güçlerini birleştirme çağrısında bulundu.

Tunus, "artan uluslararası kutuplaşma" karşısında Arap ülkelerine güçlerini birleştirme çağrısında bulundu.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Arap Birliği Dışişleri Bakanları toplantısı için Kahire'de bulunan Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi, Bahreynli mevkidaşı Abdullatif ez-Ziyani ile bir araya geldi.

Cerendi, "tüm dünyada artan kutuplaşma karşısında Arap ülkelerinin çabalarını ve vizyonlarını birleştirmesi" gerektiğini söyledi.

Cerendi ve Ziyani, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra ekonomi ve yatırım iş birliğini daha da geliştirmenin yollarını görüştü.

İki bakanın güncel bölgesel ve uluslararası meseleleri de ele aldığı ve fikir alışverişinde bulunduğu aktarıldı.

Tunus Dışişleri Bakanı, Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra ile yaptığı görüşmede Cezayir'in bir sonraki Arap Birliği zirvesine ev sahipliği yapmasına verdiği desteği aktardı.

Cerendi ayrıca Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan Bin Saad el-Merihi ile de ikili ilişkileri ele aldı.

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Togo Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Tunus, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus uluslararası kutuplaşma karşısında Arap ülkelerine birlik çağrısı yaptı - Son Dakika


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