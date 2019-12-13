Tunus Uluslararası Maarif Okulu öğrencileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tunus Uluslararası Maarif Okulu öğrencileri AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Tunus Uluslararası Maarif Okulu öğrencileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Tunus Uluslararası Maarif Okulu öğrencileri, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Tunus Uluslararası Maarif Okulu öğrencileri AA'nın

Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Tunus Uluslararası Maarif Okulu öğrencileri, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Okul Müdürü Sabahattin Kazaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okuldaki öğrencilerin tamamının bugün "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldığını söyledi.

Kazaz, öğrencilerinin dünyadaki gelişmelere karşı duyarlı ve bilgi sahibi olmalarını istediğini vurgulayarak, bu kapsamda AA foto muhabiri ve muhabirlerinin çektiği fotoğrafları incelediklerini ifade etti.

Her biri farklı fotoğrafları tercih eden öğrencilerden Sandra "yaşam" kategorisinde Özge Elif Kızıl'ın "Bilim ve Barış Kıtası" isimli fotoğrafına oy verdi. Sandra, kar ve kış mevsimini çok sevdiği için bu fotoğrafı tercih ettiğini dile getirdi.

Ava ve Eric de yine "yaşam" kategorisinde İsa Terli'ye ait " İstanbul'un incisi" fotoğrafına oy verdiklerini belirtti.

Okul Müdürü, Türkiye, Tunus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 05:14 Kaynak: AA
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