Tunus'un bacasız sanayisi turizm sektörü de "koronavirüs" kurbanı - Son Dakika
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Tunus'un bacasız sanayisi turizm sektörü de "koronavirüs" kurbanı

6 saat önce

Tunus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının özellikle turizme etkileri nedeniyle ekonomik açıdan yine çok zor bir döneme giriyor.

Tunus'un bacasız sanayisi turizm sektörü de

Tunus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının özellikle turizme etkileri nedeniyle ekonomik açıdan yine çok zor bir döneme giriyor.

Koronavirüs salgınının küresel çapta büyük darbe vurduğu sektörlerden biri de turizm oldu. Her zaman çok sayıda ziyaretçi çeken turizm merkezlerinin nasıl tenhalaştığına ilişkin görüntüler, sektördeki global yavaşlama ve daralmayı en canlı biçimde ortaya koyuyor.

Tunus'ta da bir zamanlar turistlerin yerel halkla birbirine karıştığı, arı kovanını andıran meydanlar, çarşılar ve caddeler bugün adeta bir hayalet kasabayı andırıyor.

Tunus makamları, salgının yayılmasını engellemek amacıyla önce akşam saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan etti, ardından 18 Mart'ta da ülke genelinde genel karantina uygulaması getirdi.

Tunus'ta 400 binden fazla kişi turizm sektöründe çalışıyor

Afrika'nın Akdeniz kıyısındaki Tunus, altın kumsalları, sıcak iklimi, düşük fiyatları ve coğrafi yakınlığıyla Avrupalı turistler için gözde bir tatil merkezi olarak öne çıkıyor.

Tunus'ta gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH) içinde yaklaşık yüzde 7 paya sahip turizm, 400 binden fazla kişiye de istihdam sağlıyor.

Turizm Bakanlığının verilerine göre, 2019'da Tunus'u ziyaret eden 9,4 milyon yabancı turist, ülke ekonomisine yaklaşık 2 milyar dolar döviz bıraktı.

Ülkede 2015'te yabancı turistleri üst üste hedef alan DEAŞ terör saldırılarının zor günler yaşattığı turizm sektörü, şimdi de dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının olumsuz etkisine hazırlanıyor.

Uzmanlar bu sezondan ümitsiz

Eski Tunus Ticaret Bakanı Muhsin Hasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgının yol açtığı etkiyi göz önüne alarak turizm sezonunun bu sene için her halükarda bittiğini söyledi.

Salgın haziran ayından önce yavaşlatılsa bile sektörün yeniden canlanmasının vakit alacağına işaret eden Hasan, "Küresel salgın, turizm sektöründeki tüm unsurlara ağır biçimde tesir etti. Bu, sektörün üzerine ağır bir borç yükü bindirecektir. Bu kurumlar, (Tunus'ta turistlere yönelik terör saldırılarının gerçekleştiği) 2015'ten bile az bir talep görecek." ifadelerini kullandı.

Tunus ekonomisinin 2020'de daralma yaşayacağını öngören Hasan, bu küçülmenin yüzde 2-2,5 oranını aşmamasını temenni ettiğini belirtti.

Hasan, "Döviz girdilerinin azalması, kamu bütçesine etki edecek. Bu durum da cari açığı yüksek ve ödemeler dengesinde büyük boşluk bulunan Tunus için daha fazla dış borç doğuracak." diye konuştu.

Tunuslu turizmciyi 2015'ten bile zor bir dönem bekliyor

Tunuslu turizm uzmanı İmar ez-Zarkani de salgından tüm sektörlerin etkilendiğini ancak "bacasız sanayi" olarak nitelenen turizmin en çok zarar görenler arasında olduğunu dile getirdi.

Dünya çapında kara, hava ve deniz ulaşımının durduğuna işaret eden Zarkani, yılın bu döneminde normalde rezervasyonlar toplanırken mevcut durumda geçmişte yapılan rezervasyonların bile iptal edildiğinin altını çizdi.

Zarkani, Tunus'ta turizmin ağır darbe aldığı 2015'ten bile daha zor bir dönemin kapıda olduğunu söyledi.

Turizm sektörünün şu aşamada bir gelir potansiyeli olarak hesap edilmemesi gerektiğini belirten Zarkani, şartlar düzelene kadar bazı otellerin kepenk indirebileceğini ifade etti.

Hükümetten "acil önlemler" sözü

Tunus hükümeti de turizmde krizin etkilerini azaltabilmek için acil çözüm paketini gündemine aldı.

Tunus Turizm Bakanı Muhammed Ali et-Tumi, yerel basına yaptığı açıklamada, bu kapsamda turizm sektöründe borçların ertelenmesi, yapılandırılması, sosyal güvenlik ödemelerinin ertelenmesi gibi seçeneklerin değerlendirildiğini söyledi.

Salgının ne zaman sona ereceğinin henüz kestirilemediğini, bu nedenle ekonomik sonuçların da ancak salgının kontrol altına alınmasıyla mümkün olduğunu belirten Tumi, koronavirüsün sadece turizmi değil deniz-hava taşımacılığı, tarım, hizmetler gibi birçok sektörü olumsuz etkilediğini ifade etti.

Dünya Turizmciler Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelindeki rezervasyonların yüzde 11 düştüğünü açıklarken, ticari uçuşların durdurulması, havalimanlarının ve sınırların kapatılmasıyla bu oranın çok daha yukarılara çıkması bekleniyor.

Koronavirüs, Tunus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 02:18 Kaynak: AA

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