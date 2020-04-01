Tunus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının özellikle turizme etkileri nedeniyle ekonomik açıdan yine çok zor bir döneme giriyor.

Koronavirüs salgınının küresel çapta büyük darbe vurduğu sektörlerden biri de turizm oldu. Her zaman çok sayıda ziyaretçi çeken turizm merkezlerinin nasıl tenhalaştığına ilişkin görüntüler, sektördeki global yavaşlama ve daralmayı en canlı biçimde ortaya koyuyor.

Tunus'ta da bir zamanlar turistlerin yerel halkla birbirine karıştığı, arı kovanını andıran meydanlar, çarşılar ve caddeler bugün adeta bir hayalet kasabayı andırıyor.

Tunus makamları, salgının yayılmasını engellemek amacıyla önce akşam saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan etti, ardından 18 Mart'ta da ülke genelinde genel karantina uygulaması getirdi.

Tunus'ta 400 binden fazla kişi turizm sektöründe çalışıyor

Afrika'nın Akdeniz kıyısındaki Tunus, altın kumsalları, sıcak iklimi, düşük fiyatları ve coğrafi yakınlığıyla Avrupalı turistler için gözde bir tatil merkezi olarak öne çıkıyor.

Tunus'ta gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH) içinde yaklaşık yüzde 7 paya sahip turizm, 400 binden fazla kişiye de istihdam sağlıyor.

Turizm Bakanlığının verilerine göre, 2019'da Tunus'u ziyaret eden 9,4 milyon yabancı turist, ülke ekonomisine yaklaşık 2 milyar dolar döviz bıraktı.

Ülkede 2015'te yabancı turistleri üst üste hedef alan DEAŞ terör saldırılarının zor günler yaşattığı turizm sektörü, şimdi de dünyayı etkisi