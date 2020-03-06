Tunus'un başkentinde ABD Büyükelçiliği yakınında bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tunus'un başkentinde ABD Büyükelçiliği yakınında bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi. - Son Dakika

Tunus'un başkentinde ABD Büyükelçiliği yakınında bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi.

6 saat önce

Tunus'un başkentinde ABD Büyükelçiliği yakınında bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Tunus'un başkentinde ABD Büyükelçiliği yakınında bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi., System.String[]

Tunus'un başkentinde ABD Büyükelçiliği yakınında bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Tunus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:50 Kaynak: AA
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