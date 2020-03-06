Tunus'un başkentinde ABD Büyükelçiliği yakınında bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi. - Son Dakika

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Tunus'un başkentinde ABD Büyükelçiliği yakınında bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi.
6 saat önce
Tunus'un başkentinde ABD Büyükelçiliği yakınında bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:50 Kaynak: AA
Tunus'un başkentinde ABD Büyükelçiliği yakınında bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi.
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