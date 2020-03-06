Tunus'un başkentinde bulunan ABD Büyükelçiliği yakınlarında patlama meydana geldi. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tunus'un başkentinde bulunan ABD Büyükelçiliği yakınlarında patlama meydana geldi. - Son Dakika

Tunus'un başkentinde bulunan ABD Büyükelçiliği yakınlarında patlama meydana geldi.

18 dakika önce

Tunus'un başkentinde bulunan ABD Büyükelçiliği yakınlarında patlama meydana geldi.

Tunus'un başkentinde bulunan ABD Büyükelçiliği yakınlarında patlama meydana geldi., System.String[]

Tunus'un başkentinde bulunan ABD Büyükelçiliği yakınlarında patlama meydana geldi. - TUNUS

Amerika Birleşik Devletleri, Tunus, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:12 Kaynak: İHA
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