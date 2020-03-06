Tunus'un başkentinde bulunan ABD Büyükelçiliği yakınlarında patlama meydana geldi. - Son Dakika

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Tunus'un başkentinde bulunan ABD Büyükelçiliği yakınlarında patlama meydana geldi.
18 dakika önce
Tunus'un başkentinde bulunan ABD Büyükelçiliği yakınlarında patlama meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:12 Kaynak: İHA
Tunus'un başkentinde bulunan ABD Büyükelçiliği yakınlarında patlama meydana geldi. - TUNUS
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