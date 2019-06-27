Tunus'un başkentinde iki intihar saldırısı: En az bir ölü, 10 yaralı
1 saat önce
Tunus'un başkentinde düzenlenen iki intihar saldırısında en az bir polis öldü 9 kişi yaralandı. Ülkenin başkentinde polis aracını hedef alan saldırının ardından terörle mücadele birimi binasına da ikinci bir intihar saldırısı düzenlendi.
Tunus
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:23
'un başkentinde düzenlenen iki intihar saldırısında en az bir polis öldü 10 kişi yaralandı.
Ülkenin başkenti Tunus'ta polis aracını hedef alan saldırının ardından terörle mücadele birimi binasına da ikinci bir intihar saldırısı düzenlendi.
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