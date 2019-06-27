Son Dakika Haberleri: Tunus'un başkentinde iki intihar saldırısı: En az bir ölü, 10 yaralı
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Tunus'un başkentinde iki intihar saldırısı: En az bir ölü, 10 yaralı

1 saat önce

Tunus'un başkentinde düzenlenen iki intihar saldırısında en az bir polis öldü 9 kişi yaralandı. Ülkenin başkentinde polis aracını hedef alan saldırının ardından terörle mücadele birimi binasına da ikinci bir intihar saldırısı düzenlendi.

Tunus'un başkentinde iki intihar saldırısı: En az bir ölü, 10 yaralı, System.String[]
Tunus'un başkentinde düzenlenen iki intihar saldırısında en az bir polis öldü 10 kişi yaralandı.

Ülkenin başkenti Tunus'ta polis aracını hedef alan saldırının ardından terörle mücadele birimi binasına da ikinci bir intihar saldırısı düzenlendi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:23 
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