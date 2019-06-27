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Tunus'un başkentinde intihar saldırıları

56 dakika önce

Tunus'un başkentindeki polis merkezine ve devriye gezen polis aracına yakın aralıklarla intihar saldırısı düzenlendi.

Tunus'un başkentinde intihar saldırıları, System.String[]
Tunus'un başkentindeki polis merkezine ve devriye gezen polis aracına yakın aralıklarla intihar saldırısı düzenlendi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:03 
Polis, Tunus, Ekonomi
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