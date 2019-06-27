Tunus'un başkentinde intihar saldırıları
56 dakika önce
Tunus'un başkentindeki polis merkezine ve devriye gezen polis aracına yakın aralıklarla intihar saldırısı düzenlendi.
Tunus
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:03
'un başkentindeki polis merkezine ve devriye gezen polis aracına yakın aralıklarla intihar saldırısı düzenlendi.
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