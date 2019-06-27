Son Dakika Haberleri: Tunus'un başkentinde intihar saldırıları (4)
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Tunus'un başkentinde intihar saldırıları (4)

1 saat önce

Tunus'un başkentindeki polis merkezine ve devriye gezen polis aracına yakın aralıklarla ikinci intihar saldırısının düzenlendiği belirtildi.

Tunus'un başkentindeki polis merkezine ve devriye gezen polis aracına yakın aralıklarla ikinci intihar saldırısının düzenlendiği belirtildi.
Tunus İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Tunus'ta bugün ikinci kez intihar saldırısı düzenlendi. Saldırının el-Kercani bölgesindeki bir polis merkezine yapıldığı aktarıldı.
Bununla birlikte, Tunus'un başkentinde, aynı saatlerde, bir polis aracına yönelik bombalı intihar saldırısı gerçekleştirildi.
Devriye gezen polis aracı yakınında bir kişinin kendini patlattığını açıklayan İçişleri Bakanlığı, iki ayrı saldırıda altısı polis toplam dokuz kişinin yaralandığını duyurdu.
Öte yandan, ülkenin güneyindeki Gafsa ilinde kimliği belirlenemeyen silahlı saldırganlar televizyon yayın istasyonunu hedef aldığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gafsa'da yer alan Orbata Dağı'ndaki televizyon yayın istasyonuna sabaha karşı 03.30 sularında silahlı saldırı düzenlendi.
Tunus'un başkentinde intihar saldırıları (4)
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:20 Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığı, Polis, Tunus, Güncel
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