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Tunus'un başkentinde intihar saldırısı

57 dakika önce

Tunus'un başkentinde polis aracına yönelik intihar saldırısı düzenlendi.

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Tunus'un başkentinde polis aracına yönelik intihar saldırısı düzenlendi.

Başkent Tunus'un merkezinde intihar saldırısı gerçekleştirildi. Görgü tanıkları meydana gelen patlamada bir polis aracının hedef alındığını ve bir kadının kendini patlattığını söyledi. - TUNUS
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:33 Kaynak: İHA
Polis, Tunus, 3. Sayfa
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