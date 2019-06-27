Tunus'un başkentinde intihar saldırısı
57 dakika önce
Tunus'un başkentinde polis aracına yönelik intihar saldırısı düzenlendi.
Tunus
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:33 Kaynak: İHA
'un başkentinde polis aracına yönelik intihar saldırısı düzenlendi.
Başkent Tunus'un merkezinde intihar saldırısı gerçekleştirildi. Görgü tanıkları meydana gelen patlamada bir polis aracının hedef alındığını ve bir kadının kendini patlattığını söyledi. - TUNUS
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