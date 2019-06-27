Son Dakika Haberleri: - Tunus'un Başkentinde İntihar Saldırısı: 5 Yaralı
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- Tunus'un Başkentinde İntihar Saldırısı: 5 Yaralı

59 dakika önce

- Tunus'un başkentinde intihar saldırısı: 5 yaralıTUNUS - Tunus'un başkentinde polis aracına yönelik gerçekleştirilen intihar saldırısında 5 kişi yaralandı.

- Tunus'un başkentinde intihar saldırısı: 5 yaralı
TUNUS - Tunus'un başkentinde polis aracına yönelik gerçekleştirilen intihar saldırısında 5 kişi yaralandı.
Tunus İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Tunus'un merkezindeki Charles-de-Gaule caddesindeki Fransız Konsolosluğu yakınlarında bir polis aracına yönelik gerçekleştirilen intihar saldırısında 3 polis memurunun ve 2 sivilin yaralandığı bildirildi. Görgü tanıkları, bir saldırganın polis aracının önünde kendini havaya uçurduğunu söyledi.
Tunus polisi ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine intikal etti.
- Tunus'un Başkentinde İntihar Saldırısı: 5 Yaralı
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:27 Kaynak: İHA
Polis, Tunus, Güncel
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