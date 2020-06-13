Tunus'un başkentindeki Bardo Meydanı oturma eylemine bir gün kala kapatıldı - Son Dakika

Tunus'ta başkente bağlı Bardo Belediyesi, Meclis binası yakınındaki Bardo Meydanı ve çevresinin, karantina süresinin sona ereceği pazar gecesine kadar kapalı olacağını duyurdu.

Bardo Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediyenin düzenlediği olağanüstü toplantıda, Bardo Meydanı'nın, karantina sonuna kadar her türlü toplantı ve faaliyete kapatılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Belediyenin kararının meclisin feshedilmesi ve erken seçim talebiyle pazar günü yapılması beklenen oturma eyleminden bir gün önce gelmesi dikkati çekti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı sayısının 49, vaka sayısının bin 93 alarak açıklandığı Tunus'ta, mayıs ayında Kovid-19'la mücadele kapsamında karantina süresinin 14 Haziran Pazar günü sonuna kadar devam edeceği açıklanmıştı.

Tunus'taki sivil oluşumlardan "Üçüncü Cumhuriyet İttifakı" perşembe günü yaptığı basın toplantısında, pazar günü Bardo Meydanı'nda meclisin feshi, partizan olmayan ulusal bir hükümet kurulması, işsizliğe çözüm bulunması gibi siyasi talepleri dillendirmek için barışçıl süresiz oturma eylemi başlatacaklarını duyurmuştu.

Nahda Hareketi ise meclisin feshi çağrısının istikrara zarar verdiğini ve ülkeyi kaosa sürükleyebileceğini açıklamıştı.

Arap Baharı'nın tek başarı örneği Tunus, komşusu Libya'da yaşanan gelişmelerle eş zamanlı siyasette gerilimin yükseldiği bir döneme şahit oldu. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır basını, Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'ye yönelik bir karalama kampanyası başlatırken, Tunus içindeki bazı aktörlerin de bu asılsız haberleri kullanmasıyla "Meclisin feshedilmesi, hükümetin düşmesi" yönünde sosyal medyada birtakım kampanyalar yapılmıştı.