Tunus'un Berlin Konferansı'na geç davet edilmesi üzdü - Son Dakika
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Tunus'un Berlin Konferansı'na geç davet edilmesi üzdü

48 dakika önce

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Tunus'un, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Libya konulu konferansa geç davet edilmesine üzüldüğünü belirtti.

Tunus'un Berlin Konferansı'na geç davet edilmesi üzdü, System.String[]

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Tunus'un, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Libya konulu konferansa geç davet edilmesine üzüldüğünü belirtti.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Merkel, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'i telefonla aradı.

Merkel görüşmede, Tunus'un Libya konferansına geç davet edilmesinden üzüntü duyduğunu ve bu sebeple konferansa katılmama kararı almasını anlayışla karşıladığını ifade etti.

Merkel ayrıca, Tunus'un, dışişleri bakanları düzeyindeki bir sonraki toplantıya ve Libya ile ilgili tüm girişimlere davet edileceğini iletti.

Cumhurbaşkanı Said ise Merkel'e "Tunus, özellikle de güvenlik ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi alanında Libya krizinden en çok etkilenen ülkelerden biri. Bu nedenle konferansa davet edilen ülkeler arasında en başta gelmesi gerekirdi." ifadesini kullandı.

Said, ülkesinin Almanya ile olan tarihi ilişkilerini korumak için özen gösterdiğini de vurguladı.

Tunus, geç davet edildiği gerekçesiyle 19 Ocak'ta Berlin'de düzenlenen Libya konulu uluslararası konferansa katılmamıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:54 Kaynak: AA
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