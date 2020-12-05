Tunus'un Cendube kentinde kötüleşen toplumsal koşullar nedeniyle gösteri düzenlendi - Son Dakika

Tunus'un kuzeybatısındaki Cendube kentinde sağlık ve toplumsal koşulların kötüleştiği gerekçesiyle gösteri gerçekleştirildi.

Göstericiler, Cendube kentindeki devlet hastanesinde asansörün düşmesi sonucu genç bir doktorun hayatını kaybetmesi dolayısıyla valilik binası önünde bir araya geldi.

Yetkililere görevlerine önem vermeleri ve gerçek kalkınma programlarını uygulaması çağrısında bulunan göstericiler, Mart 2019'da göreve gelmesinden bu yana kentteki kötü koşullardan sorumlu tutulan Vali Ali el-Mermuri'nin görevi bırakmasını istedi.

Protestocular ayrıca, kentteki sağlık sektöründe kapsamlı bir reform yapılmasını, sağlık malzemelerinin sağlanmasını ve bölgedeki hastanenin durumunun iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Göstericiler, halkın gözünü boyamak için doktorun ölümü nedeniyle gözaltına alınan bakım görevlisinin serbest bırakılmasını istedi.

Aktivist Surur eş-Şevali, AA muhabirine, düzenledikleri bu gösterinin ilk olmadığını belirtti.

Şevali, "Doktorun ölümü, halkın toplumsal kalkınmayı harekete geçirmek ve onurlu asgari yaşam koşullarının sağlanmasıyla ilgili taleplerini yinelemesine neden oldu." dedi.

Tunus'ta en çok barajın Cendube kentinde bulunduğunu ifade eden Şevali, ancak bazı Cendube sakinlerinin içme suyuna ulaşamadığına dikkati çekti.

Aktivist Şazili el-Abidi de bu protestonun "hükümetler tarafından gerçekleştirilmeyen taleplere ulaşma yönündeki ayaklanmanın başlangıcı" olduğunu kaydetti.

Cendube kentinde yaşananlardan yerel ve merkezi yetkililerin sorumlu olduğunu vurgulayan Abidi, Cendube Valisini halka değil şahısların çıkarlarına hizmet etmekle suçladı.

Tunus halkının meşru taleplerine cevap verilmeli

Öte yandan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, halkın meşru taleplerine cevap verilmesi gerektiğini belirtti.

Said'in, Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi ve Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'yi makamında kabulünün ardından Cumhurbaşkanlığından yazılı açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanlığının açıklamasına göre, kabulde, Tunus Genel İşçi Sendikası'nın (UGTT) ülkenin içinde bulunduğu toplumsal ve ekonomik krizden çıkış için önerdiği teklif değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Said, Üülkenin tehlikeli bir dönemden geçtiğini ve herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini belirterek, "Dar hesaplardan ve devleti içeriden vurma girişimlerinden uzakta Tunus halkının meşru taleplerine cevap verilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Said, tüm teklifleri kabul edeceğini ancak yolsuzluğa bulaşanların diyaloğa katılmasını kabul etmeyeceğini kaydetti.

UGTT daha önce, "sosyal adaletin temellerini atacak kapsayıcı ve katılımcı bir diyalog" teklifinde bulunmuştu.

Kayravan'da esnaf, UGTT'nin çağrısı üzerine 3 Aralık'ta greve giderek iş yerlerini kapatmıştı.

Tunus'ta 3 Aralık'ta Cendube Devlet Hastanesinde bir asansörün bozularak düşmesi sonucu 27 yaşındaki doktor Bedreddin el-Alevi hayatını kaybetmişti.

Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi, dün hastaneyi ziyaret etmişti. Meşişi'nin ziyareti sırasında toplanan halk, kötüleşen sağlık koşullarının sorumlularının görevden alınmasını istemişti.